Восточный гороскоп финансов на 2022 год

Год Тигра в 2022 году начнется 1 февраля, в новолуние. Что ждет нас в этом году? Читаем ниже.

Финансовый гороскоп для Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Финансы у Крыс в 2022 году будут находиться в стабильном положении, но может возникнуть ситуация, в которой захочется сильно потратиться или сорвать куш. Не стоит поддаваться этому импульсу, боритесь с искушением. Желая прорваться к новому уровню жизни, заручитесь логикой и избегайте участия в сомнительных сделках и предложениях.

На протяжении года не давайте в долг и сами не берите, иначе вы можете оказаться в нестабильном положении. Не ведитесь на слова манипуляторов и следите за тем, куда уходят ваши деньги (ведите учёт), так вы избежите финансового краха.

Финансовый гороскоп для Быка (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

В 2022 году Быки должны научиться бережливому отношению к деньгам. Первая половина года принесёт поступление крупной суммы, которую лучше отложить и не тратить. Основная сфера прихода денег ― работа, особенно в том случае, если вы готовы рискнуть и сменить карьеру. Новое место работы откроет финансовый поток.

Поступления могут прийти от открытия своего бизнеса, самое благоприятное время для этого ― вторая половина года. Не поддавайтесь эмоциям, а грамотно выстраивайте политику продвижения, уделяйте внимание мелочам.

Финансовый гороскоп для Тигра (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

2022 год откроет для Тигров путь к богатству. Финансы будут идти через все возможные источники: карьера, хобби, инвестиции, возвращение долгов. Если вы сами являетесь должником, то уже в первой половине года сможете со всем рассчитаться. Для этого будьте бережливы в тратах и отдавайте себе отчёт в том, для чего вы совершаете данную покупку.

Если в этом году удастся сдержаться от лишних трат, то в ближайшие годы ваше финансовое положение улучшиться. Как только деньги начнут поступать в жизнь Тигра, важно научиться откладывать, всегда иметь «подушку безопасности», в будущем это поможет принимать более серьёзные решения: переезд, покупка жилья или автомобиля.

Финансовый гороскоп для Кролика (Кота) (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

В осенний период Кроликов ожидает повышение зарплаты, однако порадует эта новость не всех. В прошлом году Кролики много работали, поэтому увеличение дохода для них ― это не подарок, а само собой разумеющееся событие.

Финансовую стабильность в новом году можно обрести, если не совершать импульсивных поступков. Не берите в долг для покупки дорогостоящей вещи, ― рассчитывайте только на себя. Держите в тайне имеющиеся доходы, это защитит вас от недоброжелателей, которые захотят поживиться за счёт вашей доверчивости.

Кролики-предприниматели к концу года будут довольны положением дел в своём бизнесе. Все финансовые сделки лучше переносить на вторую половину года, там вы будете находиться под защитой Тигра, он не позволит другим людям вас обмануть. Восточный гороскоп в 2022 году советует заручиться поддержкой инвесторов.

Финансовый гороскоп для Дракона (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Драконы в 2022 году смогут улучшить своё финансовое положение ― вас ждёт повышение зарплаты или приглашение на высокооплачиваемую работу. Те, кто занят построением собственного бизнеса, в летнее время должен уделить внимание документам, чтобы избежать денежных потерь.

Осенью Драконов может посетить желание сменить сферу деятельности, но перед важным шагом необходимо рассчитать, а принесёт ли дело/хобби желаемые дивиденды, а главное ― стабильный доход.

Финансовый гороскоп для Змеи (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

В прошлом году Змеи мечтали о новой должности и высокой зарплате, поэтому много работали. Осенью 2022 вы можете исполнить свои желания и перейти на новое место с хорошим окладом. В августе откроются карьерные перспективы для тех, кто планировал поменять сферу деятельности. Предложенная зарплата в новой компании придётся по душе трудолюбивым Змеям.

Единственный минус для Змеи в сфере финансов ― необдуманные траты. Повышение зарплаты откроет путь к красивым вещам, но Змеи должны сопротивляться этим желаниям. Не стоит тратить деньги на ненужную мелочь, в 2022 году откроется множество перспектив для путешествия, а также приобретения квартиры и машины.

Финансовый гороскоп для Лошади (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

2022 год для Лошадей ― это время пожинать плоды своих трудов. Потери в финансовом плане исключены, но и взлёты маловероятны ― стабильность и штиль. Предприниматели удачно инвестируют деньги в выгодные проекты. В целом, у Лошадей будет хорошее чутьё на успешные дела, поэтому самое время собирать свой инвестиционный портфель.

Творческим представителям знака год обещает море вдохновения. Весной они смогут создать проект, который принесёт творцам известность и хорошие деньги. Для увеличения финансов демонстрируйте свои работы на выставках или в социальных сетях ― вам предложат выгодное сотрудничество или захотят выкупить несколько полотен/текстов/видеофрагментов.

Финансовый гороскоп для Козы (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

В 2022 году Коза сможет позаботиться о сохранении своих финансов и их грамотном увеличении. Последние несколько лет Коза бережливо складывала заработанное и следила за тем, куда уходят деньги, поэтому сейчас она может заняться инвестированием, что привлечёт в её жизнь прибыль, богатство и рост.

Разумное вложение финансовых средств принесёт успех, о котором Коза мечтала несколько лет. Взяв такую ответственность за свой финансовый поток, не стоит бояться и переживать, вы сможете преодолеть все затруднения, которые появятся на пути. Финансовая стабильность, в конечном итоге, поможет полностью раскрыть ваш потенциал.

Финансовый гороскоп для Обезьяны (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Финансовое положение Обезьян в 2022 году зависит полностью от вложенных ими усилий. Рост доходов получат те, кто не останавливается на достигнутом. Решающие факторы для увеличения финансов ― планирование и предвидение. Обезьяны умеют извлекать выгоду из любого мероприятия, но не стоит забывать о рисках ― вы можете недооценить людей и попасть в авантюру.

В первой половине года возможны успешные командировки и оформление выгодных кредитов. Во второй половине года важно уделить внимание своей безопасности: поставив жизнь под угрозу, вы никогда не добьётесь успеха в делах. Обдумывайте свои действия и не бойтесь принимать решения, а также отказываться от сомнительных заработков.

Финансовый гороскоп для Петуха (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Прошлый год принёс Петухам множество проблем в финансовой сфере. В этом году важно посмотреть на имеющиеся проблемы, как на жизненный урок и задать вопрос «как я могу это исправить?». Не стоит ждать помощи от друзей и родственников, вы сами способны изменить ситуацию.

Восточный гороскоп подсказывает, что финансовый поток в 2022 году станет постоянным, а правильная инвестиция поможет увеличить доход. Не стремитесь сорвать большой куш, сосредоточьтесь на стабильности. Обретите уважительное отношение к финансам: не раскидывайтесь деньгами, не хвастайтесь и не давайте в долг.

Финансовый гороскоп для Собаки (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Самая удачная сфера для Собаки в этом году ― финансовая. Деньги будут поступать регулярно, что позволит строить планы и не беспокоиться о безденежье. Есть вероятность, что высокая прибыль вскружит вам голову, заставит тратиться на ненужные вещи, что грозит потере всех накоплений. Для избежания такого сценария заранее планируйте траты, откладывайте каждый месяц 10% от зарплаты и исключите импульсивные покупки.

Финансовый гороскоп для Свиньи (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Представителя знака Свинья будут чувствовать стабильность весь 2022 год. Больших взлётов в финансовом плане не ожидается, но и потери исключены. Ближе к лету появится возможность дополнительного заработка, но стоит внимательно отнестись к людям, которые сделают предложение, вероятно это мошенники.

Лучше посвятите время проявлению себя на работе, нежели вступая в подработки. Начальство обязательно оценит ваши идеи и помощь, которую вы оказываете, что приятно скажется на зарплате и премии.