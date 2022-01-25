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Восточный гороскоп финансов на 2022 год

  • 25/01/2022, 13:27
Финансовый гороскоп
Мы представляем вашему вниманию финансовый гороскоп для разных знаков восточного календаря в зависимости от года рождения.

Год Тигра в 2022 году начнется 1 февраля, в новолуние. Что ждет нас в этом году? Читаем ниже.

Финансовый гороскоп для Крысы

Финансовый гороскоп для Крысы

Финансовый гороскоп для Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Финансы у Крыс в 2022 году будут находиться в стабильном положении, но может возникнуть ситуация, в которой захочется сильно потратиться или сорвать куш. Не стоит поддаваться этому импульсу, боритесь с искушением. Желая прорваться к новому уровню жизни, заручитесь логикой и избегайте участия в сомнительных сделках и предложениях.

На протяжении года не давайте в долг и сами не берите, иначе вы можете оказаться в нестабильном положении. Не ведитесь на слова манипуляторов и следите за тем, куда уходят ваши деньги (ведите учёт), так вы избежите финансового краха.

Финансовый гороскоп для Быка

Финансовый гороскоп для Быка

Финансовый гороскоп для Быка (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

В 2022 году Быки должны научиться бережливому отношению к деньгам. Первая половина года принесёт поступление крупной суммы, которую лучше отложить и не тратить. Основная сфера прихода денег ― работа, особенно в том случае, если вы готовы рискнуть и сменить карьеру. Новое место работы откроет финансовый поток.

Поступления могут прийти от открытия своего бизнеса, самое благоприятное время для этого ― вторая половина года. Не поддавайтесь эмоциям, а грамотно выстраивайте политику продвижения, уделяйте внимание мелочам.

Финансовый гороскоп для Тигра

Финансовый гороскоп для Тигра

Финансовый гороскоп для Тигра (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

2022 год откроет для Тигров путь к богатству. Финансы будут идти через все возможные источники: карьера, хобби, инвестиции, возвращение долгов. Если вы сами являетесь должником, то уже в первой половине года сможете со всем рассчитаться. Для этого будьте бережливы в тратах и отдавайте себе отчёт в том, для чего вы совершаете данную покупку.

Если в этом году удастся сдержаться от лишних трат, то в ближайшие годы ваше финансовое положение улучшиться. Как только деньги начнут поступать в жизнь Тигра, важно научиться откладывать, всегда иметь «подушку безопасности», в будущем это поможет принимать более серьёзные решения: переезд, покупка жилья или автомобиля.

Финансовый гороскоп для Кролика

Финансовый гороскоп для Кролика

Финансовый гороскоп для Кролика (Кота) (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

В осенний период Кроликов ожидает повышение зарплаты, однако порадует эта новость не всех. В прошлом году Кролики много работали, поэтому увеличение дохода для них ― это не подарок, а само собой разумеющееся событие.

Финансовую стабильность в новом году можно обрести, если не совершать импульсивных поступков. Не берите в долг для покупки дорогостоящей вещи, ― рассчитывайте только на себя. Держите в тайне имеющиеся доходы, это защитит вас от недоброжелателей, которые захотят поживиться за счёт вашей доверчивости.

Кролики-предприниматели к концу года будут довольны положением дел в своём бизнесе. Все финансовые сделки лучше переносить на вторую половину года, там вы будете находиться под защитой Тигра, он не позволит другим людям вас обмануть. Восточный гороскоп в 2022 году советует заручиться поддержкой инвесторов.

Финансовый гороскоп для Дракона

Финансовый гороскоп для Дракона

Финансовый гороскоп для Дракона (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Драконы в 2022 году смогут улучшить своё финансовое положение ― вас ждёт повышение зарплаты или приглашение на высокооплачиваемую работу. Те, кто занят построением собственного бизнеса, в летнее время должен уделить внимание документам, чтобы избежать денежных потерь.

Осенью Драконов может посетить желание сменить сферу деятельности, но перед важным шагом необходимо рассчитать, а принесёт ли дело/хобби желаемые дивиденды, а главное ― стабильный доход.

Финансовый гороскоп для Змеи

Финансовый гороскоп для Змеи

Финансовый гороскоп для Змеи (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

В прошлом году Змеи мечтали о новой должности и высокой зарплате, поэтому много работали. Осенью 2022 вы можете исполнить свои желания и перейти на новое место с хорошим окладом. В августе откроются карьерные перспективы для тех, кто планировал поменять сферу деятельности. Предложенная зарплата в новой компании придётся по душе трудолюбивым Змеям.

Единственный минус для Змеи в сфере финансов ― необдуманные траты. Повышение зарплаты откроет путь к красивым вещам, но Змеи должны сопротивляться этим желаниям. Не стоит тратить деньги на ненужную мелочь, в 2022 году откроется множество перспектив для путешествия, а также приобретения квартиры и машины.

Финансовый гороскоп для Лошади

Финансовый гороскоп для Лошади

Финансовый гороскоп для Лошади (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

2022 год для Лошадей ― это время пожинать плоды своих трудов. Потери в финансовом плане исключены, но и взлёты маловероятны ― стабильность и штиль. Предприниматели удачно инвестируют деньги в выгодные проекты. В целом, у Лошадей будет хорошее чутьё на успешные дела, поэтому самое время собирать свой инвестиционный портфель.

Творческим представителям знака год обещает море вдохновения. Весной они смогут создать проект, который принесёт творцам известность и хорошие деньги. Для увеличения финансов демонстрируйте свои работы на выставках или в социальных сетях ― вам предложат выгодное сотрудничество или захотят выкупить несколько полотен/текстов/видеофрагментов.

Финансовый гороскоп для Козы

Финансовый гороскоп для Козы

Финансовый гороскоп для Козы (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

В 2022 году Коза сможет позаботиться о сохранении своих финансов и их грамотном увеличении. Последние несколько лет Коза бережливо складывала заработанное и следила за тем, куда уходят деньги, поэтому сейчас она может заняться инвестированием, что привлечёт в её жизнь прибыль, богатство и рост.

Разумное вложение финансовых средств принесёт успех, о котором Коза мечтала несколько лет. Взяв такую ответственность за свой финансовый поток, не стоит бояться и переживать, вы сможете преодолеть все затруднения, которые появятся на пути. Финансовая стабильность, в конечном итоге, поможет полностью раскрыть ваш потенциал.

Финансовый гороскоп для Обезьяны

Финансовый гороскоп для Обезьяны

Финансовый гороскоп для Обезьяны (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Финансовое положение Обезьян в 2022 году зависит полностью от вложенных ими усилий. Рост доходов получат те, кто не останавливается на достигнутом. Решающие факторы для увеличения финансов ― планирование и предвидение. Обезьяны умеют извлекать выгоду из любого мероприятия, но не стоит забывать о рисках ― вы можете недооценить людей и попасть в авантюру.

В первой половине года возможны успешные командировки и оформление выгодных кредитов. Во второй половине года важно уделить внимание своей безопасности: поставив жизнь под угрозу, вы никогда не добьётесь успеха в делах. Обдумывайте свои действия и не бойтесь принимать решения, а также отказываться от сомнительных заработков.

Финансовый гороскоп для Петуха

Финансовый гороскоп для Петуха

Финансовый гороскоп для Петуха (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Прошлый год принёс Петухам множество проблем в финансовой сфере. В этом году важно посмотреть на имеющиеся проблемы, как на жизненный урок и задать вопрос «как я могу это исправить?». Не стоит ждать помощи от друзей и родственников, вы сами способны изменить ситуацию.

Восточный гороскоп подсказывает, что финансовый поток в 2022 году станет постоянным, а правильная инвестиция поможет увеличить доход. Не стремитесь сорвать большой куш, сосредоточьтесь на стабильности. Обретите уважительное отношение к финансам: не раскидывайтесь деньгами, не хвастайтесь и не давайте в долг.

Финансовый гороскоп для Собаки

Финансовый гороскоп для Собаки

Финансовый гороскоп для Собаки (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Самая удачная сфера для Собаки в этом году ― финансовая. Деньги будут поступать регулярно, что позволит строить планы и не беспокоиться о безденежье. Есть вероятность, что высокая прибыль вскружит вам голову, заставит тратиться на ненужные вещи, что грозит потере всех накоплений. Для избежания такого сценария заранее планируйте траты, откладывайте каждый месяц 10% от зарплаты и исключите импульсивные покупки.

Финансовый гороскоп для Свиньи

Финансовый гороскоп для Свиньи

Финансовый гороскоп для Свиньи (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Представителя знака Свинья будут чувствовать стабильность весь 2022 год. Больших взлётов в финансовом плане не ожидается, но и потери исключены. Ближе к лету появится возможность дополнительного заработка, но стоит внимательно отнестись к людям, которые сделают предложение, вероятно это мошенники.

Лучше посвятите время проявлению себя на работе, нежели вступая в подработки. Начальство обязательно оценит ваши идеи и помощь, которую вы оказываете, что приятно скажется на зарплате и премии.

Изображения с сайта pixabay.com

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Теги : финансовый гороскоп


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