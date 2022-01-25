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Новосибирску разрешили рассчитывать тарифы за теплоснабжение по-новому

  • 25/01/2022, 12:10
Автор:
новости Новосибирска
Ранее представители СГК говорили, что при согласовании на федеральном уровне готовы приступить к новым объемам ремонта уже в 2022 году.

В понедельник на официальном портале правовой информации http://pravo.gov.ru/ было опубликовано распоряжение правительства РФ, которым утвержден переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

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Новосибирск может перейти на начисление тарифов на тепло по-новому в июле 2022 года

Напомним ООО «Сибирская генерирующая компания» предлагает перевести систему теплоснабжения Новосибирска на метод альткотельной с 2018 года. В октябре 2021 года, в соответствии с требованиями 190-ФЗ о теплоснабжении, мэрия Новосибирска и АО «Сибэко» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК. — Ред.) уведомили региональный парламент о планах подписать совместное обращение об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения.

— По этому методу за 10 лет предлагается в Новосибирске увеличивать тариф на 2,9% дополнительно к тарифу, утвержденному департаментом по тарифам области, отражающему официальную инфляцию. Это даст возможность дополнительно привлечь в систему теплоснабжения города около 15 млрд рублей. Большая часть из них будет направлена на перекладку теплосетей, — сообщал депутатам глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Первоначальный расчет «Сибэко» выполняла из расчета тариф + 3,8%, но инвесткомитет области согласился взять обязательства на бюджет региона в части льготного налогообложения предприятия, снизив предполагаемый повышающий процент до 2,9%. Снижение составило 0,9% в денежном выражении или почти на 4,5 млрд рублей.

Он подчеркивал, что все обязательства «Сибэко» по реконструкции теплосетевого комплекса в рамках альткотельной будут закреплены в схеме теплоснабжения города. Их исполнение проконтролирует не только муниципалитет, но и Минэнерго РФ.

Директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков напоминал, что в 2021 году компания заменила 2,5 км сетей или 0,5%, а необходимо менять 4% в год или не менее 12 км магистральных сетей и по 100 км внутриквартальных, чтобы изменить ситуацию.

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— При благоприятном развитии событий с подписанием документов по альткотельной в региональном и федеральном правительстве мы рассчитываем войти в ценовую зону с 1 июля 2022 года. Понимаем, что на ремонтные работы времени в этом сезоне уже не останется, но если мы увидим, что согласование идет нормально, то будем смотреть, как увеличить сумму капвложений в 2022 году, чтобы избежать проблем с разворотом теплосистемы, произошедших в этом году. Соответствующее решение руководителем компании уже озвучено, — говорил Колмаков.

Директор филиала СГК также рассказал, как изменится тариф после перехода Новосибирска на альткотельную. Сейчас стоимость Гкал тепла составляет 1505 рублей с НДС, со второго полугодия — 1606 рублей. За 10 лет тариф вырастет до 2441 рубля с НДС, что на 30% ниже предельной индикативной цены, которая установлена постановлением Минэнерго РФ. Для Новосибирска через 10 лет она должна быть 3450 рублей за Гкал с НДС.

Андрей Колмаков также предупредил депутатов, что на метод альтернативной котельной необходимо переходить и Куйбышеву. Обращение от города и СГК в октябре 2010 года поступило в приемную Заксобрания. Стоимость этой инвестпрограммы на 10 лет составляет 500 млн рублей.

Стоит также отметить, что сегодня на комитет ЖКХ регионального парламента вынесен вопрос о переводе в ценовую зону города Обь.

Фото пресс-службы СГК

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Тарифы тепло метод альткотельной инвестиции


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