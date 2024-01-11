Онлайн-выставка раскроет уникальные исторические факты о предпринимателях Новосибири

Онлайн-выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» создана Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Музеем города Новосибирска при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.
Она посвящена важной роли выдающихся предпринимателей в развитии экономики, образования, культуры и медицины региона.
Сибирские купцы, или «третье сословие» (после дворянства и духовенства), будучи в основном коренными сибиряками из крестьянства и мещанства, в жизни сочетали народные традиции с качествами предпринимателя.
По словам Наталии Кошелевой, исполнительного директора Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», в Сибири дворян было мало, и именно купцы занимались управлением городов, вкладывались в развитие народного образования, и во многом определяли хозяйственную и культурную жизнь города.
Купечество вело активную благотворительную деятельность — финансировало деятельность актеров и певцов, из их среды избирались попечители учебных заведений, библиотек, приютов и больниц.
Курирование образования и просвещения было, прежде всего, стратегией коммерческих интересов своего бизнеса, ориентированного на перспективу, а значит, нуждавшегося в образованных кадрах для управления и развития своих предприятий, или, как говорят сегодня, в повышении качества человеческого капитала.
Не упустите возможность окунуться в историю предпринимательства и познакомиться с биографиями выдающихся предпринимателей Новосибирской области.
Цель проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», который реализуется уже третий год подряд, в том, чтобы популяризировать историю российского предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области.
Возраст: 12+
Автор фото: Алексей Дряхлов
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