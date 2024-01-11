Фабрика малых космических аппаратов появится в Новосибирске

В этом году на базе НГУ будет создана фабрика малых космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

– Лаборатория позволит с помощью отечественной производственной базы создавать комплектующие для малых спутников, и в дальнейшем и сами аппараты, – говорится в сообщении.

В этом году передовая инженерная школа (ПИШ) НГУ нацелены на расширение образовательных программ. Так одним из ближайших образовательных хакатонов будет зимняя школа. Technohack 2024 пройдет с 29 января по 4 февраля 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Юрий Чеботарев из Новосибирска примет участие в полете на Луну.