Фабрика малых космических аппаратов появится в Новосибирске

В этом году на базе НГУ будет создана фабрика малых космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
– Лаборатория позволит с помощью отечественной производственной базы создавать комплектующие для малых спутников, и в дальнейшем и сами аппараты, – говорится в сообщении.
В этом году передовая инженерная школа (ПИШ) НГУ нацелены на расширение образовательных программ. Так одним из ближайших образовательных хакатонов будет зимняя школа. Technohack 2024 пройдет с 29 января по 4 февраля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что Юрий Чеботарев из Новосибирска примет участие в полете на Луну.
Фото с сайта правительства Новосибирской области.
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