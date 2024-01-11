Более 7 тысяч человек оставил без света штормовой ветер в Новосибирской области

В Новосибирской области более семи тысяч человек остались без света из-за метели и шквалистого ветра в ночь на 11 января.

Всю ночь энергетики устраняли последствия разгула стихии в регионе: выявляли и восстанавливали поврежденное оборудование.

— Отключения электроснабжения затронули не только Новосибирск, но и многие районы в области. По состоянию на утро 11 января часть оборудования восстановлено. Продолжаются работы в Новосибирске, Бердске, Толмачеве и Оби, а также в Тогучинском, Сузунском и Чулымском районах области, — сообщили в РЭС.

Энергетики отметили, что в устранении последствий аварий задействованы 26 бригад, более 50 человек и порядка 15 единиц спецтехники АО «РЭС».

В Новосибирске работы по восстановлению электроснабжения идут как на правом берегу, так и в левобережье. Наладить инфраструктуру энергетики планируют к 20:00, однако, в Кировском и Ленинском районах ситуация осложнена аварией на ТЭЦ.

Из-за холода в квартирах и офисах горожане вынуждены включать электроотопительные приборы, что приводит к резкому росту нагрузки на электрические сети и чревато дополнительными аварийными отключениями.

Ранее редакция сообщала о том, что пациентов новосибирской областной больницы отправили по домам из-за холода в палатах. Так же медики вынуждены были отменить все плановые операции.