Рекламодателям

Онлайн-займ как быстрый способ решить финансовые трудности

  • 08/09/2022, 08:03
Как быстро получить деньги в Новосибирске? Микрофинансовые организации могут прийти на помощь в трудную минуту. Узнайте, как правильно оформить микрозайм.

Достоинства и недостатки микрокредитования

У МФО много преимуществ. Одно из них — скорость. Поход в обычный банк всегда оборачивается сбором макулатуры на несколько недель. Получить займ на карту от МФО можно за 10-15 минут. Очень полезно, если деньги нужны срочно.

Второе преимущество заключается в отсутствии требований. Крупные банки анализируют кредитную историю, судимости, доход за год и много другой личной информации. Микрокредитные организации оформят Вам займ без отказа, если Вы:

  • имеете постоянный источник дохода;

  • являетесь гражданином России;

  • полностью дееспособны и достигли совершеннолетия.

Микрокредиты выдают даже пенсионерам, студентам и гражданам с инвалидностью. Загляните в филиал соседней микрофинансовой организации: в очереди за деньгами стоят только бабушки. Потому что они не знают о возможности получения кредита онлайн.

Где взять микрозайм?

В Новосибирске много микрофинансовых организаций. «Отличные наличные» — одна из лучших. Беспроцентный договор ждет каждого нового клиента. Оформите заем сроком до 7-ми дней на сумму от 1 000 до 30 000 рублей без отказа и процентов. Пенсионеры и студенты часто пользуются услугами МФО «Отличные наличные». На сайте компании вы сможете ознакомиться со всей необходимой информацией: https://www.otlnal.ru/zaymy-novosibirsk/

Безопасно ли делиться своими данными

Весь 2022 год из компаний утекала приватная информация. Это не коснулось банковских организаций, но как надежно МФО хранит данные о своих клиентах? Фотографии паспорта при онлайн регистрации, номера телефонов и банковских счетов не должны попасть в руки мошенникам.

Утечка данных из суперзащищенных финансовых серверов — большая редкость. Хакерская атака стоит дорого. DDos атаки на банковские серверы проводятся постоянно, но не приносят никакого эффекта. Утечки извне бояться не стоит, но что насчет офисных сотрудников и обслуживающего персонала?

Скопировать текст, сделать скриншот рядовой сотрудник не может — не позволяют приложения. Доступ к действительно важной информации есть только у главных чинов, которые не заинтересованы в незаконной передачи данных. Все запросы сохраняются, угодить в тюрьму не хочет никто. Не бойтесь передавать фотографии паспорта микрокредитным организациям — с ними ничего не случится.

Обращайтесь с микрокредитами аккуратно. Думая на несколько шагов вперед, Вы никогда не останетесь в долгах длительное время. Грамотно расходуйте деньги и тогда вы сможете получить выгоду от любых финансовых инструментов.

Фото с сайта pixabay.com
Реклама. Рекламодатель: ООО МКК «Авантаж»

449

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

«Дочка» АФК «Система» планирует открыть на Алтае предприятие за 1 млрд. рублей

08/09/2022, 11:20

Эксперты предлагают отказаться от выплаты возмещений при расселении аварийного жилья

08/09/2022, 10:30

Прокуратура опротестовывает продажу четырех земельных участков в Красноярске

08/09/2022, 09:55

Новосибирская область одной из первых подключится к государственной цифровой платформе «Гостех»

07/09/2022, 18:42
Популярное

ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА

07/09/2022, 15:24

Собственникам запретили делить жилье на доли, размер которых менее 6 кв метров

07/09/2022, 11:50

На рынке появились загородные микродома площадью от 9 кв метров

06/09/2022, 16:25

Новости компаний

Измены и перемены: Данила Козловский и Александр Петров в сериале «Надвое» на Wink и more.tv

08/09/2022, 10:25

Банк «Левобережный» улучшил процесс выдачи траншей по кредитным линиям для МСБ

07/09/2022, 17:13

Ставку по семейной ипотеке предлагают снизить

07/09/2022, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска