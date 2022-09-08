Онлайн-займ как быстрый способ решить финансовые трудности

Достоинства и недостатки микрокредитования

У МФО много преимуществ. Одно из них — скорость. Поход в обычный банк всегда оборачивается сбором макулатуры на несколько недель. Получить займ на карту от МФО можно за 10-15 минут. Очень полезно, если деньги нужны срочно.

Второе преимущество заключается в отсутствии требований. Крупные банки анализируют кредитную историю, судимости, доход за год и много другой личной информации. Микрокредитные организации оформят Вам займ без отказа, если Вы:

имеете постоянный источник дохода;

являетесь гражданином России;

полностью дееспособны и достигли совершеннолетия.

Микрокредиты выдают даже пенсионерам, студентам и гражданам с инвалидностью. Загляните в филиал соседней микрофинансовой организации: в очереди за деньгами стоят только бабушки. Потому что они не знают о возможности получения кредита онлайн.

Где взять микрозайм?

В Новосибирске много микрофинансовых организаций. «Отличные наличные» — одна из лучших. Беспроцентный договор ждет каждого нового клиента. Оформите заем сроком до 7-ми дней на сумму от 1 000 до 30 000 рублей без отказа и процентов. Пенсионеры и студенты часто пользуются услугами МФО «Отличные наличные». На сайте компании вы сможете ознакомиться со всей необходимой информацией: https://www.otlnal.ru/zaymy-novosibirsk/

Безопасно ли делиться своими данными

Весь 2022 год из компаний утекала приватная информация. Это не коснулось банковских организаций, но как надежно МФО хранит данные о своих клиентах? Фотографии паспорта при онлайн регистрации, номера телефонов и банковских счетов не должны попасть в руки мошенникам.

Утечка данных из суперзащищенных финансовых серверов — большая редкость. Хакерская атака стоит дорого. DDos атаки на банковские серверы проводятся постоянно, но не приносят никакого эффекта. Утечки извне бояться не стоит, но что насчет офисных сотрудников и обслуживающего персонала?

Скопировать текст, сделать скриншот рядовой сотрудник не может — не позволяют приложения. Доступ к действительно важной информации есть только у главных чинов, которые не заинтересованы в незаконной передачи данных. Все запросы сохраняются, угодить в тюрьму не хочет никто. Не бойтесь передавать фотографии паспорта микрокредитным организациям — с ними ничего не случится.

Обращайтесь с микрокредитами аккуратно. Думая на несколько шагов вперед, Вы никогда не останетесь в долгах длительное время. Грамотно расходуйте деньги и тогда вы сможете получить выгоду от любых финансовых инструментов.