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Новосибирская область одной из первых подключится к государственной цифровой платформе «Гостех»

  • 07/09/2022, 18:42
Автор:
платформа Гостех
Регион признан одним из лидеров Зауралья в реализации цифровых программ.

На базе Новосибирской и Сахалинской области будет запущен проект государственной цифровой платформы «Гостех». Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках дискуссии «Восток 2:0. Региональные драйверы цифрового развития» на Восточном экономическом форуме.

В 2021 году определены участники эксперимента по подключению к платформе «Гостех» Сахалинская и Новосибирская области, сообщил Чернышенко. Уже после завершения эксперимента все региональные ГИСы будут создаваться на «Гостехе». Приложение также будет создано в маркетплейсе, в том числе региональное. Если региональное приложение будет удачным, то другие субъекты федерации смогут его купить по выгодному тарифу.

Новосибирск: господдержка и управление

В Новосибирской области уже готовы предоставить ряд цифровых сервисов для выхода на платформу «Гостехе» с последующим их тиражированием в другие регионы. В частности, как сообщил губернатор Андрей Травников, область готова поделиться уже зарекомендовавшим себя сервисом предоставления господдержки сельским товаропроизводителям.

Ежегодно с использованием этой системы мы выдаем более 2 млрд рублей господдержки, говорит губернатор. Сегодня нашу платформу используют в 18 субъектах РФ. Этот сервис очень быстро можно перевести на платформу «Гостех». Сегодня «Гостех» полностью переработанная платформа, абсолютно государственная. Некоторые сервисы можно перевести в течение 3 месяцев.

Одновременно, по словам главы региона, в Новосибирской области продолжается внедрение и развитие искусственного интеллекта в системе управления.

Сегодняшний приоритет использование искусственного интеллекта в госуправлении, сообщает Андрей Травников. 2 года назад мы создали подведомственное учреждение Центр цифровой трансформации. На его базе создан региональный Центр компетенций в области технологий искусственного интеллекта. Сегодня внедренные проекты — это голосовые и текстовые помощники, автоматическое стенографирование протоколов аттестационных комиссий. В следующем году мы планируем внедрить сервис по автоматическому определению ландшафтных и лесных пожаров, видеосъемок с беспилотников.

Сахалин: медицина и догазификация

Что касается второй площадки, которая примет участие в старте на платформы «Гостеха» Сахалинской области, то здесь также «обкатан» ряд сервисов, позволяющих кардинально решить такие насущные задачи, как повышение качества уборки городских улиц, координирование потоков пациентов с загруженностью сотрудников медучреждений.

Раньше регистратура формировала график работы врачей, рассказывает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Теперь это делает проектный офис, который по всей Сахалинской области дает график работы врача. В стационарах мы следим за наполняемостью больниц. Если больница заполнена на 50%, мы спокойно оттуда подтягиваем врача. Мы получили дополнительно 35% талонов. Из них 30% на организованность, а 5% на подтягивание врачей со стационаров. В первоначальном состоянии оценка качества обслуживания была 3,76, сейчас 4,19. Это показатель, который держится последние 30 суток.

Не менее радикально с внедрением «цифры» изменилось решение такого насущного для многих регионов вопроса, как реализация программы догазификации населения: люди могут получить субсидию на эти цели не после завершения всех необходимых процедур, в том числе бюрократических, а до.

Когда мы приступили к этой задаче, мы увидели, что, несмотря на все ресурсы, догазификация идет медленно 234 дня, сообщает Лимаренко. Процесс перестроили. Теперь системный интегратор на базе Министерства энергетики, во-первых, помогает оформить заявку. Затем мы систему выстроили так, что человек субсидию сразу получает, бедный человек ее даже не касается, эти деньги сразу уходят поставщику. Теперь к концу года мы выполним свою программу.

По информации правительства РФ, по таким показателям, как цифровая зрелость, доля услуг, которые оказываются онлайн, доля домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом, и увеличение вложения в российские решения регионы Дальнего Востока и Сибири находятся в авангарде цифрового развития России. В настоящее время 95% домохозяйств Дальнего Востока и 82% домохозяйств Сибири (Иркутская область 92%, Кемеровская 80%, Новосибирская 96%) имеют возможность подключения к Интернету. По «Оптоволокну» в ДФО подключены 782 населенных пункта, в СФО 1683. В рамках устранения цифрового неравенства планируется еще установить 1,4 тысячи базовых станций.

Цифровая платформа «Гостех» — это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, а также вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта. Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на дизайне качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры, говорится на сайте платформы. Ожидается, что платформа «Гостех» станет основой государственных IT-систем.

 

Ранее редакция сообщала о реализации на территории России программы технологического суверенитета.

 

Фото с сайта Восточного экономического форума

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Рубрики : Власть Технологии

Регионы: Сибирь Сахалин Россия Новосибирская область

Теги : цифровизация Цифровая платформа Гостех импортозамещение господдержка


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