ООН признал проект «Поколение М» передовой социальной программой

В сборник передовых практик вошли ведущие проекты разных стран, городов и компаний, которые отвечают целям устойчивого развития (ЦУР) и могут быть успешно реализованы в любой точке мира.

В их числе – флагманская социальная программа МТС для детей и подростков. МТС «Поколение М».

Проект признали одной из лучших практик по достижению сразу пяти целей устойчивого развития: «Хорошее здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Уменьшение неравенства», «Устойчивые города и населенные пункты», «Партнерство в интересах устойчивого развития».

«Поколение М» — это творческо-благотворительный проект и платформа для развития талантов у детей и подростков. Для них открыты конкурсы, мастер-классы и интерактивы по 15 творческим направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги, которые переводит на лечение тяжелобольных детей. За существование проекта в онлайне обучились 30 млн детей со всей России.

«Поколение М» успешно реализуется в Новосибирской области в партнерстве с Министерством культуры Новосибирской области и при поддержке мэрии Новосибирска. Более 40 раз работы новосибирских ребят получали признание мастеров «Поколения М» и удостаивались наград и призов. Так, Варя Убель стала лучшей в вокальном конкурсе и прошла персональный мастер-класс у певицы Полины Гагариной. А картины Полины Чудиновой, Даниила Габриеляна, Вероники и Леонида Пшеновых стали частью экспозиций в Третьяковке.

«Очень важно, что проект открывает для детей из Новосибирского региона возможности раскрыть свои таланты и получить уроки от признанных профессионалов своего дела. Стать участником проекта и получить признание может любой ребенок, вне зависимости от его места жительства – Новосибирск, Сузун, Баган или Кыштовка, любое село или поселок, —достаточно только доступа в интернет и желания творить, чтобы добиться успеха», – рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Справка:

В творческую группу «Поколения М» входит более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.