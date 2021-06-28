Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

В Новосибирской области на предстоящих выборах в Государственную Думу ЛДПР как в списке, так и по округам представят действующие депутаты Заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска. Такое решение приняли делегаты партийного съезда, состоявшегося в минувшие выходные. Так, список территориальной группы, объединяющей Новосибирскую и Омскую области возглавит вице-спикер Законодательного собрания региона Наталия Красовская. В федеральном списке первое место предсказуемо занял лидер партии Владимир Жириновский, второе — его коллега по Госдуме Леонид Слуцкий, в свое время прославившийся любовными похождениями и домогательствами к журналисткам. На третьем месте — депутат Госдумы двух предыдущих созывов Сергей Каргинов.

По округам расклад кандидатов выглядит следующим образом: упомянутая ранее Красовская выступит на округе №135, на округе №136 — лидер областных «жириновцев», депутат Заксобрания области Александр Щербак, №137 — депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, наконец, №138 — депутат Заксобрания области Роман Казаков.

— На XXXIII Съезде ЛДПР делегаты из всех регионов России проголосовали за новую программу партии «Мы за бедных! Мы за честных!», — рассказывают в ЛДПР. — Программа включает 100 пунктов и ориентирована на улучшение жизни простых граждан страны.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы РФ должны состояться в сентябре 2021 года. Ранее своих кандидатов определили и представили съезды «Единой России», КПРФ, «Родины» и «Справедливой России».