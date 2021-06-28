345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области вошли следующие мероприятия: ликвидация «узких мест» и развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта.

— Общий объем финансирования программы — 345 млрд рублей на 20 лет. Ее утверждение позволит приступить к реализации запланированных мероприятий, — заявил на заседании правительства области министр транспорта Анатолий Костылевский. — Наличие в регионе утвержденной программы является условием получения дополнительного софинансирования из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры и развитие пассажирского транспорта.

Одним из основных направлений развития инфраструктуры железнодорожного транспорта является поэтапная реализация проекта «Городская железная дорога города Новосибирска». Что касается других видов пассажирского транспорта, то в программу вошли мероприятия по строительству метрополитена и трамвайной маршрутной сети. В целом до 2040 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию свыше 40 км выделенных полос для движения пассажирского транспорта, выполнить реконструкцию и строительство 1188 км автомобильных дорог, построить 35 искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.