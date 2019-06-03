ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

— С 06.06.2019 в отношении ФГУП «УЭВ» будет введён режим ограничения поставки газа. На период действия ограничения количество потребляемого предприятием газа будет соответствовать 18,71% от договорных плановых объёмов, — говорится в сообщении пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Отмечается, что причиной введения ограничения послужили систематические нарушения ФГУП «УЭВ» договорных условий оплаты: по состоянию на 30.05.2019 неоплаченная сумма задолженности за газ превышает 300 млн рублей.

— Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате, поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245) основанием для частичного ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенное потребителем более 2-х раз в течение 12 месяцев, — уточнили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности.

Фото: с сайта uev.ru