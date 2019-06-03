Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

— Мы сформировали 6 планов-графиков о синхронизации мероприятий по развитию рынка газомоторной инфраструктуры и переводу техники на КПГ. Они представляют из себя планы компании по развитию газозаправочной инфраструктуры и указывают существующие мощности. Кроме того, в документах указаны наши предложения и рекомендации регионам по наличию транспорта, употребляющего КПГ, чтобы эта газозаправочная инфраструктура и ее функционирование приносило экономическую прибыль для «Газпрома», — сообщил на совещании в полпредстве гендиректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин.

По его словам, от Новосибирской области компания получила ответ о нецелесообразности подписания плана-графика по синхронизации. Томская область отложила решение до подписания основополагающего документа — плана газификации региона. Иркутск в ответ предложил рассмотреть возможность более оперативной сдачи в эксплуатацию АГНКС в Братске. Из Омска (план график направлен 28.12.2018), Алтайского края (20.03.2019) и Кемерово (4.04.2019) ответы не получены. С чем связан отказ от синхронизации — представители Новосибирской области не уточнили (На совещании присутствовал первый вице-губернатор Владимир Знатков. — Ред.).

Мелехин сообщил, что сегодня на территории семи субъектов федерации Сибири создана сеть из 26 АГНКС, из них 23 — «Газпрома». В Кемерово находятся 7 АГНКС, которые загружены на 42%, в Томске — 5 (38%), в Новосибирске — 7 (22%), в Алтайском крае (15%), Республике Алтай (37%), Омской (13%) и Иркутской областях (37%) — по одной.

Суммарная производительность действующих АГНКС округа составляет почти 160 млн кубометров. С 2015 по 2018 год реализация природного газа в Сибири выросла на 12,5 млн кубометров. Однако, в связи с ростом количества АГНКС и снижением числа приобретаемой техники, средняя загрузка снизилась с 40,6% (в 2015 году) до 32,4% (в 2018 году). С 2015 до 2019 год с жидких углеводородов на компримированный газ переведены 1635 единиц транспорта

— Это говорит о том, что газозаправочная инфраструктура в округе строится быстрее, чем растет парк транспорта, потребляющего природный газ. По Сибири у нас идет отставание именно по развитию количества потребителей, — подчеркнул Мелехин.

Напомним, в конце прошлого года на совещании в полпредстве недостаточная сеть заправок была основной претензией представителей регионов к «Газпром газомоторное топливо». Чиновники заявляли, что закупленная техника стоит без движения в гаражах автотранспортных предприятий из-за недоступности заправок и топлива, а им «прилетает» за неэффективное расходование бюджетных средств.

Что касается дальнейшего развития инфраструктуры, то, по словам Олега Мелехина, в 2019 году в Новосибирской области появятся еще 2 АГНКС — в Новосибирске и Бердске. Намечено увеличение сети в Омске и еще ряде регионов Сибири. Дальнейшее появление новых станций будет зависеть от интереса региональной власти.

— Это необходимое условие для успешной реализации проектов инвестпрограммы «Газпром газомоторное топливо». Для ее защиты в «Газпроме» нам нужна серьезная доказательная база по загрузке действующих АГНКС и новых станций, наличие участков под АГНКС, а также мер стимулирования на региональном уровне, в том числе финансовых и целевых программ по закупке и переводу транспорта на газомоторное топливо, — перечисляет Мелехин. — Прошу рекомендовать руководителям регионов, где есть газозаправочная инфраструктура, чтобы они при проведении закупочных процедур предоставляли приоритет технике, которая использует природный газ, продолжали работу по синхронизации мероприятий по развитию сети и увеличению количества транспорта, в том числе за счет совместных мероприятий рекламно-информационного характера, направленных на популяризацию природного газа в качестве моторного топлива.

Комментируя слова гендиректора «Газпром газомоторное топливо», мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов пояснил, что город не устраивает качество действующих АГНКС, а огромные очереди на заправку не стимулируют водителей переходить на газ. Мелехин заявил, что речь идет о станциях, которые переходят к «Газпрому» от сторонних компаний. Для выстраивания их работы нужны средства, а у действующей инвестпрограммы существуют определенные финансовые ограничения.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обратился к представителям регионов с просьбой — активизировать работу по рассмотрению планов-графиков и синхронизации работы с «Газпром газомоторное топливо». Он напомнил о поручении президента РФ по переводу транспорта на экологически чистый вид топлива, которое все регионы округа должны выполнить.

Согласно распоряжению правительства РФ, к 2020 году 50% общественного транспорта в городах-миллионниках должны быть переведены на газомоторное топливо, в городах с численностью населения до 300 тысяч человек — до 30%, до 100 тысяч человек — до 10%.

Фото из фотоархива «Газпром газомоторное топливо»