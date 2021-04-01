Опасайтесь сайтов-двойников!

Мошеннические сайты часто используют официальную символику Росреестра, в наименовании сайта присутствует слова «rosreestr» или «egrn». Например, rosreestr-spravka, rosreestr.info, egrn-portal.ru/egrn/novosibirsk, rosreestr.net, rosreestr.online и другие. Адрес сайта-двойника может отличаться от адреса официального сайта Росреестра всего лишь одной буквой: вместо «rosreestr» — «rusreestr» или «rosereestr».

Обращение к сайтам-двойникам может повлечь для заявителя финансовые потери и получение недостоверных сведений о недвижимости.

Информация, полученная на таких сайтах, не гарантирует достоверность и актуальность сведений об объектах недвижимости, так как может быть искажена посредниками. Кроме того, за бесплатные электронные услуги, оказываемые Росреестром, зачастую требуют оплату.

ВНИМАНИЕ! Единственным официальным сайтом Росреестра является сайт https://rosreestr.gov.ru

Любой желающий может получить общедоступные сведения из ЕГРН в режиме реального времени через сервисы официального сайта, «Личный кабинет правообладателя», «Справочная информация по объектам недвижимости онлайн», «Публичная кадастровая карта». Такие сведения предоставляются бесплатно.

В случае необходимости получения электронного или бумажного документа, подтвержденного подписью или печатью должностного лица, лучше заказать сведения из ЕГРН либо сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru, либо обратиться в ближайший офис МФЦ.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Новосибирской области.

Фото с сайта rosreestr.gov.ru