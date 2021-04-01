Стало известно, как будет выглядеть сквер на Демакова

Как сообщает сообщество «Зеленый Новосибирск» (Проект управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. — Ред.) на своей странице в Facebook, дизайн-проект сквера по улице Демакова был разработан еще в 2020 году.

— Общественная территория, ограниченная улицами Российская, Полевая и Демакова, входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в Новосибирске национального проекта «Жилье и городская среда». В программу вошли десять общественных территорий города, а сама программа пока рассчитана до 2024 года. Сложившаяся практика предоставления объемов финансирования такова, что удается реализовать по одному проекту в год. А территория сквера по улице Демакова занимает лишь девятую позицию из десяти. Таким образом, мы не были уверены, что этот сквер мы успеем завершить до окончания срока реализации приоритетного проекта (2024 год). Однако дизайн-проект все же был разработан в 2020 году, и в этом году мы приступим к его воплощению, — говорится в группе сообщества.

В марте 2021 года подписано соглашение между АО «НАИР» и департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии о порядке взаимодействия по благоустройству объекта муниципальной собственности, а именно о комплексном благоустройстве территории сквера в границах участка. Соглашением предусмотрены разработка проектно-сметной документации на благоустройство сквера по улице Демакова и проведение собственно работ в течение 2021 года.

Напомним: в феврале стало известно, что с согласия мэрии города Новосибирска компания АО «НАИР» (собственником которой является муниципалитет) заключила сделку о продаже без торгов части сквера на Демакова компании ООО «Городок» под застройку развлекательного центра. Это вызвало большой общественный резонанс. В марте прокуратура Новосибирска требовала признать сделку недействительной.

В феврале-марте на территории сквера на Демакова проходила серия одиночных пикетов с требованием отмены продажи участка под коммерческую застройку, на которых присутствовала депутат горсовета Наталья Пинус, за что и оказалась на скамье подсудимых.