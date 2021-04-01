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Власть и надзор пока бессильны против неприятных запахов в Новосибирске

  • 01/04/2021, 19:20
Автор: Евгения Серёгина
Власть и надзор пока бессильны против неприятных запахов в Новосибирске
От кого пахнет — известно, а что с этим делать — регламентами не прописано.

Что на сегодня?

Специальной рабочей группе, созданной по итогам заседания комиссии Заксобрания по экологии, еще только предстоит решить вопрос о том, что делать с «авторами» неприятных запахов на территории областного центра.

Проблема очень актуальная, заявил председатель комитета, депутат регионального парламента Владимир Лаптев. Люди не знают, куда жаловаться. Если мы объединимся и будем точечно направлять те вопросы, которые нужно оперативно решать, то за короткий промежуток времени предъявим предприятию откуда, что и как. Болтология уже заканчивается, терпеть больше невозможно. Уважаемые коллеги, городские депутаты, давайте в ближайшее время соберемся вместе с общественниками.

Напомним, что с такой инициативой к областным депутатам обратились их муниципальные коллеги из горсовета Новосибирска. По их информации, ряд предприятий АПК, расположенных вокруг города — свинокомплекс «Кудряшовский» и птицефабрика «Чикская», аэропорт «Толмачево», МУП «Горводоканал» (иловые поля) являются основными источниками неприятных запахов в Новосибирске. Но из-за того, что они расположены за пределами муниципалитета, городская власть воздействовать на них не может. Эта проблема, как показали итоги заседания, известна и в Минприроды области, и в прокуратуре, и в Роспотребнадзоре. Однако пока, как следует из докладов представителей данных структур, не ясно, где разграничиваются их полномочия контроля.

Органы государственной власти области не могут проводить контрольно-надзорные мероприятия, так как данные юридические лица являются объектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, говорит и.о. главы министерства природных ресурсов и экологии области Алексей Севастьянов. Полномочия по осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства возложены на Роспотребнадзор.

Со своей стороны Роспотребнадзор «кивает» обратно на Минприроды.

По городу проводится мониторинг загрязнения воздуха, сообщает глава ведомства Александр Щербатов. Те химические вещества, которые были обнаружены, свидетельствуют о животноводческой природе этих веществ. Но далее вопрос о проведении постоянного лабораторного контроля не сдвинулся с мертвой точки. Минприроды надо определиться, кто это будет выполнять, в каких рамках, например в рамках госзадания, и проводить постоянный мониторинг, потому что неприятные запахи у нас появляются систематически.

Кроме того, Роспотребнадзор ссылается на недостаточность нормативно-правовой базы, которая позволила бы дать официальные характеристики запахам.

К сожалению, нет нормативной базы, чтобы дать оценку запахам, сообщает Щербатов. Этот вопрос прорабатывается. Мы ожидаем изменения нормативно-правовой базы, где запахи будут так же нормироваться, как и остальные загрязняющие вещества.

Не больше понимания полномочий в борьбе с таким типом загрязнения и у прокуратуры.

Мы так и не смогли определить, которая из организаций эти запахи источает, говорит прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры Александр Барышников. Нет ни регламентов, ни параметров определения запахов и их концентраций в воздухе, которые могли бы быть предъявлены нарушителям. В России вообще нет порядка их определения. Но сами по себе запахи не образуются в воздухе, появились и все. Нужно обращать внимание, как выполняются требования законодательства по складированию, транспортировке отходов животноводческой деятельности, отходов по производству кормов. И если технологические параметры будут исполнены, запахов станем на порядок меньше.

И как быть с Новосибирском?

Пока в качестве одного из первых шагов по решению проблемы с неприятными запахами члены новой рабочей группы наметили «мирное» воздействие на руководство предприятий. В ближайшем будущем планируется заслушать их доклады о том, как они реализуют мероприятия по охране окружающей среды.

Во-вторых, некоторые из участников комиссии предложили обратиться к опыту других регионов, в которых «ароматный» вопрос не стоит так остро.

В вашем докладе было сказано, что «неприятные запахи могут вызывать определенные вещества», обратился к представителям Минприроды зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. Можем мы в Новосибирске определить, от каких веществ идет этот запах? Там почти вся органическая серосодержащая химия. Или это очень сложная работа? Неужели в мире никто не справляет естественные надобности и не держит животных? Может, мы велосипед изобретаем? Мы можем это как-то сдвинуть или продолжим плакать, что в городе плохо пахнет?

В областном Минприроды в качестве примера приводят методику, которую использует ряд стран Западной Европы.

Эксперты-«нюхачи» определяют: да, пахнет, говорит замначальника управления природных ресурсов Николай Нечитайло. Восемь из десяти сказали ставится балл. И на основании этой балльной системы принимается решение. У нас такого нет. Для нас нужно понять, можем ли мы поймать специфику запаха? Когда мы организовываем первый этап, то знаем точно день, ориентируясь на климатические условия. Оборудование нужно сутки готовить. Как мы угадаем, когда накроет запах, чтобы подготовить? Если мы будем иметь специфику и дату, когда в городе пахло, то сможем прийти на предприятие: вот замеры, специфика такая-то, что в этот момент делали на производстве, что могло повлиять? Если запах не ловится, то предъявить нечего.

Что касается российских регионов, то в некоторых из них проблему запаха отдельных предприятий удалось решить, что называется, рублем — их лишают налоговых льгот.

Есть инструментарий, который может, на мой взгляд, принудить такие предприятия «к миру», говорит депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев. Эти предприятия долго и упорно получают налоговые льготы. Уважаемые, если хотите льготы, внедряйте современные практики очистки отходов производства. В ряде территорий европейской части нашей страны вопрос решен внедрением бункерных утилизационных технологий. Да, это многомиллионные траты. Но мы можем позволить себе заставить предприятия эти траты осуществлять. Хотите получать льготы дальше будьте любезны внедрить.

По информации Минприроды Новосибирской области, в 2020 году в ведомство поступили более 60 обращений и жалоб по поводу неприятных запахов, все — из Новосибирска.

Фото pixabay.com — Tomasz_Mikolajczyk 

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : экология производство запахи


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