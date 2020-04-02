Оперативный персонал АО «РЭС» продолжает круглосуточное дежурство

Поэтому компания не прекращает свою работу даже на период нерабочих дней и в условиях изоляции.

В каждом филиале АО «РЭС» на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры, бригады электромонтеров, ответственные технические специалисты и руководители. Общая численность дежурного персонала составляет более 100 человек, порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Если произойдет аварийная ситуация – энергетики готовы незамедлительно принять меры по ее устранению.

При этом в АО «РЭС» принимаются все необходимые меры и соблюдаются рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В компании организован оперативный штаб, курирующий выполнение профилактических мероприятий и осуществляющий мониторинг развития ситуации.

В условиях осложнения эпидемиологической обстановки ведется температурный контроль сотрудников, обеспечено наличие антисептиков, выполняется ежедневная уборка служебных помещений с применением дезинфицирующих средств, а центры и пункты обслуживания клиентов не осуществляют прием посетителей и документов.

Ежедневный труд сотрудников АО «РЭС» позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение ключевых инфраструктурных и социально значимых объектов. Среди них прочие предприятия жизнеобеспечения, медицинские учреждения, объекты органов правопорядка и государственной власти, call-центры по приему обращений жителей региона и т.д. Их работа, в значительной степени зависящая от постоянного электроснабжения, имеет особое значение для населения в условиях установления строгих норм социального дистанцирования.

Со своей стороны, энергетики, не прекращая работать на благо жителей Новосибирской области, призывают строго соблюдать самоизоляцию, не покидать места проживания (пребывания) за исключением крайней необходимости.

Фото предоставлено пресс-службой компании