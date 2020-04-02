Сроки представления налоговых деклараций продлеваются

Федеральная налоговая служба информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни для работников, за исключением работников организаций, указанных в пункте 2 Указа, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Согласно пункту 2 Указа данный Указ не распространяется на работников:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

31 марта 2020 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Указанным Федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в пункт 7 статьи 61 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в случае, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом президента Российской Федерации нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В связи с этим сроки представления налоговых деклараций (расчетов), сведений для лиц, не указанных в пункте 2 Указа, приходящиеся на период с 28 марта по 3 апреля 2020 г., продлеваются до 6 апреля текущего года.

Срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов, приходящийся на вышеуказанный период, также переносится на 6 апреля 2020 г.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области