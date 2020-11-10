Оперативный штаб одобрил прекращение работы фуд-кортов и кинотеатров в ТЦ региона

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение ряда новых ограничительных мер на территории Новосибирской области. На две недели планируется прекратить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании регионального правительства, которое состоится 13 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, планируемые дополнительные ограничительные меры были представлены вчера на оперативном совещании.

— Я предлагаю тактику точечных решений по введению дополнительных ограничительных мер, остановке деятельности отдельных организаций в экономике. Решения о возобновлении их работы будем принимать с учетом развития эпидемиологической ситуации, — отметил губернатор области Андрей Травников.

Глава региона поручил подготовить все необходимые нормативные документы и рассмотреть их на внеочередном заседании правительства 13 ноября. В случае принятия положительного решения о введении дополнительных ограничительных мер, на территории региона на две недели – с 16 по 30 ноября включительно – будет прекращена работа фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах.

Также в рамках режима повышенной готовности руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, гражданам данной возрастной категории, в том числе имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

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