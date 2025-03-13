Оплатить покупку в Турции теперь можно по QR-коду

Турция остаётся одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян. По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн туристов из России. Теперь оплатить покупку в торговых центрах в разных городах Турции можно по QR-коду.

— Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов, —рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

В банке уточнили, что платежи проходят в рублях, а далее конвертируются в турецкую лиру.

Он добавил, что технология и сервис уже успешно работают в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.

В банке рассказали, что за 2024 год розничные клиенты совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран. Это в 6 раз больше, чем в 2023 году. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей. Сейчас пользователи могут осуществлять переводы в более чем 100 стран.

На этой неделе оплату по QR-коду в Турции запустил ВТБ. Ввести оплату покупок по QR-коду планируют и другие банки. Например, «Сбер» приступил к тестированию своего мобильного приложения с использованием QR-кодов. Информацию об этом банк разместил на своем сайте. Полноценно запустить сервис планируется в конце марта.

В начале года ряд банков предложили не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом.