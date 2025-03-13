Кассу автовокзала закрывают в Искитиме

В Искитиме под угрозой закрытия находится касса по продаже междугородних билетов, которая находилась на остановке общественного транспорта «Автовокзал» в Южном микрорайоне. Горожане обеспокоены этой ситуацией, так как за последние годы в городе было утрачено множество объектов инфраструктуры.

Информация о закрытии кассы по продаже билетов на междугородние рейсы стала распространяться по сетям на этой неделе.

Согласно сообщению Новосибирского автовокзала, причина закрытия связана с расторжением договора аренды между собственником здания, где касса располагалась, и организацией, реализующей билеты.

Депутат Андрей Гудовский, учредитель ООО «Автовокзал-Главный» и член городского совета Новосибирска, сообщил, что эта информация не является неожиданностью для администрации Искитима. Местных чиновников предупредили о закрытии заранее.

— Наши партнеры на протяжении многих лет вели деятельность по продаже билетов. Насколько мне известно, касса в Искитиме работала либо в ноль, либо в небольших убытках. Но они ее содержали, потому что у них сеть остановочных пунктов, они там были на правах аренды. На сегодняшний день, насколько я знаю, арендатор поднял платеж. Стоимость оказалась довольно серьезная, после повышения экономика у них вообще «биться» перестала, поэтому они отказались от услуг этого арендатора, — объяснил Сибкрай.ru Гудовский.

Он сообщил, что в городе не планируется создание зала ожидания и кассы для покупки билетов. Однако сам остановочный пункт будет функционировать в прежнем режиме: автобусы будут останавливаться и высаживать и подбирать пассажиров, как и ранее.

С 1 апреля 2025 года билеты на рейсовые автобусы можно будет приобрести онлайн на сайте Новосибирского автовокзала или в его кассах.

Однако администрация Искитима совместно с Новосибирским автовокзалом активно прорабатывает вопрос открытия новой кассы по продаже билетов на территории города.

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