Жители села под Новосибирском возмутились переездом «Хилокского треугольника»

Жители Верх-Тулинского сельсовета в Новосибирской области начали протестовать по поводу переезда продавцов овощей и фруктов с Хилокского рынка в новый оптовый центр «Азия Сибирь», который находится между Верх-Тулой и посёлком Крупской.

Сибиряки создали петицию, в которой требуют не допустить появления на их территории «нового Хилокского гетто».

— Граждане ближнего зарубежья начнут заселяться в наш поселок, будет грязь, мусор бесконечный. Требуем не допустить сюда граждан, из-за которых здесь будет не рынок, а свалка! — пишут авторы петиции.

Люди очень расстроены тем, что их мнение не было учтено при принятии столь важного для населенного пункта решения. Они считают, что за продуктами на новую площадку за город никто не поедет.

К утру 13 марта более ста человек уже подписались под обращением, размещенным на Госуслугах. Плановый срок, к которому людям должен быть предоставлен ответ, — 21 марта 2025 года.

Напомним, в начале марта в соцсетях появилась информация о том, что торговцы с Хилокского рынка начали переезжать на новую оптовую площадку ООО «Азия-Сибирь» у поселка Крупской.

В конце 2025 года в районе Верх-Тулы начнёт работать экопромышленный парк. Объём федеральных инвестиций в этот проект составляет 1 млрд рублей. Целью создания парка является отработка технологий по переработке вторичного сырья. Это своего рода промежуточный этап между инкубатором и промышленным производством, который поможет в развитии и внедрении новых решений.

Кроме того, недалеко от Верх-Тулы в ближайшие годы начнется строительство нового мусорного полигона. Против которого местные жители также активно протестуют. Недавно стало известно, что стоимость этого объекта выросла в два раза: с 3 до 7 млрд.

Кстати, недалеко от Верх-Тулы расположены два кладбища.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский общественник прокомментировал ситуацию на Хилокском рынке. Он уже несколько дней наблюдает, как продавцы уезжают на новую оптовую площадку.