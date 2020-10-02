ОПОРА РОССИИ договаривается с банками

В Новосибирске прошел круглый стол: «Новосибирское областное отделение ОПОРЫ РОССИИ и прогрессивные банки Новосибирской области», сообщили в пресс-службе ОПОРЫ РОССИИ.

На нем обсуждались: банковские продукты ориентированные на представителей сектора МСП, снижения ставки по программе «Банка МСП» для клиентов МСП банков партнёров с 8.5% до 7%, возможности взаимодействия банков НСО с предпринимателями сегмента МСП Новосибирской области, в рамках бизнес-сообщества ОПОРА РОССИИ.

Участники мероприятия договорились о проведении встреч, на площадках банков, для предпринимателей с целью доведения актуальной информации до предпринимателей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой ОПОРЫ РОССИИ