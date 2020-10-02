Спрос на вторичную недвижимость в Новосибирске увеличился на 46%

Эксперты Авито Недвижимости зафиксировали значительное увеличение темпов роста в сегменте вторичного жилья по итогам III квартала. Так, показатели спроса на платформе продемонстрировали более чем двукратное повышение по итогам трех месяцев, в годовом сравнении — на 45,8%. Стоимость квадратного метра вторички в России также подорожала: за год она поднялась на 6,1%, составив 56 565 руб., а за квартал увеличилась на 1,8%. В Новосибирске спрос в период с июля по сентябрь вырос на 46,5% по сравнению со II кварталом, и на 72,1% — за последние 12 месяцев. Цена за квадратный метр в регионе продемонстрировала годовой рост в 2,7% и установилась на отметке в 67 503 руб. При условии прогнозируемого течения второй волны пандемии есть все основания полагать, что заданный вектор определит развитие рынка вторичной недвижимости и в последующие месяцы, а цена на квадратный метр во вторичке еще как минимум несколько месяцев будет расти вверх.

На активный интерес к приобретению недвижимости со стороны россиян повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, последовательное снижение Центральным банком ключевой ставки привело к обновлению ипотечных предложений. Во-вторых, нестабильный курс рубля и падение реальных доходов также повысили привлекательность вложения средств в недвижимость в глазах россиян как обоснованной и надежной меры для сохранения накопленного капитала.

Ажиотажным спросом на рынке не преминули воспользоваться продавцы, что привело к увеличению количества предложений в категории вторичной недвижимости. Рост числа объявлений на платформе Авито Недвижимость с июля по сентябрь составил 7,7%. Повышение спроса и предложения повлекло за собой закономерное удорожание цен. В III квартале средняя цена кв. м вторичного жилья в России повысилась на 6,1% и на данный момент составляет 56 565 рублей.

— На сегодняшний день в сегменте вторичной недвижимости сложилась уникальная ситуация. Совокупность сразу нескольких факторов, возникших практически единовременно, привела к созданию идеальной ситуации на рынке для всех участников. Так, потенциальным продавцам предоставилась возможность более быстро и выгодно реализовать свою недвижимость за счет небывалого всплеска спроса и роста цен, а покупателям — приобрести качественное жилье на более комфортных условиях благодаря новым льготам и пониженным ставкам на ипотеку. Текущая динамика позволяет уверенно утверждать, что грядущий месяц также станет весьма удачным периодом для выгодной продажи или покупки своего жилья, — уверен руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

Эксперты Авито Недвижимости проанализировали ситуацию со спросом, ценами и их динамикой на рынке вторичного жилья в крупных городах России. По данным Авито Недвижимости в III квартале 2020 года наибольший рост интереса к покупке продемонстрировала Москва, удвоившая показатели предшествующего квартала. На втором месте с увеличением на 86,1% расположился Саратов. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где спрос вырос на 83% за последние 3 месяца. Замыкают первую пятерку по темпам роста спроса за квартал Казань (+81%) и Ростов-на-Дону (+79,5%). А за год лидерами по данному показателю стали Краснодар (+97,6%), Севастополь (+82,4%) и Симферополь (+74,9%), что в очередной раз подтвердило инвестиционную привлекательность южных регионов России для потенциальных покупателей. В Новосибирске рост спроса на покупку вторичного жилья составил 46,5% за квартал, и 72,1% — за год.

Лидирующую позицию в рейтинге стоимости жилья традиционно занимают Москва и Санкт-Петербург — в этих городах квадратный метр в среднем обходится в 213 849 руб. и 123 547 руб. соответственно. Почти вплотную к Северной столице приблизился Сочи — здесь стоимость квадратного метра равна 119 019 руб., а замыкает первую пятерку Севастополь (92 192 руб. за кв.м.) и Казань (79 538 руб. за кв.м.). В Новосибирске этот показатель равен 67 503 руб.

При этом, в сравнении со II кварталом 2020 года, вторичная недвижимость сильнее всего поднялась в цене в Калининграде (+3,6%), Томске (+3,3%) и Сочи (+3,2%). А в годовом выражении средняя стоимость кв.м. существеннее всего выросла в Сочи (+19%), Иркутске (+13,2%) и Москве (+11,6%). В Новосибирске темпы роста цен составили 0,7% (за квартал) и 2,7% (за год).

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