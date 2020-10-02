Кремниевая долина и Новосибирский Академгородок строят мост для компаний и инвесторов

Новосибирский стартап-акселератор А:СТАРТ и американская Startup Network Inc, в которую входят Network VC Syndicate Fund и инвестиционный клуб Silicon Valley Syndicate Club, организуют совместное мероприятие для сибирских инвесторов и стартапов, сообщили в пресс-службе Академпарка.

11 октября состоится онлайн-мероприятие, на котором Андрей Мороз, Vice President of Fundraising at Network VC Syndicate Fund, расскажет о типичных ошибках стартапов глазами венчурных фондов.

Тема будет полезна как сибирским компаниям, которые хотят масштабировать бизнес в Кремниевой долине, так и инвесторам, которые готовы вкладываться в зарубежные стартапы. Большую часть времени эксперт уделит общению с аудиторией: участники смогут задать волнующие вопросы о взаимодействии со стартапами и инвесторами Долины.

К участию приглашаются команды инновационных проектов от стадии pre-seed до А+, инвесторы, собственники бизнеса и все, кто интересуется стартапами.

— Академпарк — это своего рода Кремниевая долина Сибири, здесь рождаются инновационные стартапы, которые имеют огромный потенциал и способны выйти на международные рынки. При этом начинающим компаниям, чтобы переехать в Долину, поднять инвестиции и быстро вырасти, нужно преодолеть множество барьеров. В свою очередь, наши инвесторы сталкиваются с тем, что рынок Долины для них закрыт. Мы надеемся, что это первое уникальное событие положит начало долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с Startup Network. Вместе мы планируем решить проблемы обеих сторон, проложить мост взаимовыгодного обмена стартапами, инвестициями, событиями между Новосибирским Академгородком и Кремниевой долиной, — отметил руководитель IT-секции бизнес-инкубатора Академпарка, основатель компании iKnock.Cloud и интернет-агентства «Норд Стар», партнер в венчурной компании GSD Евгений Иванов.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка