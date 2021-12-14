Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Заявку на участие в конкурсе на строительство трамвайных путей от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала на Гусинобродском шоссе подала только одна компания и, так как организация стала единственным претендентом на выполнение работ по сметной документации, технологическим и конструктивным решениям, конкурс признан несостоявшимся. Но в итоговом протоколе комиссии значится, что по закону заказчик должен заключить контракт с тем подрядчиком, который подал единственную заявку, так как она признана соответствующей заявленным требованиям. Подведение итогов состоялось 14 декабря. Стоимость контракта составила более 35 млн рублей.

Напомним, электронный конкурс по поиску подрядчика был объявлен на сайте госзакупок 6 декабря. Согласно документации, размещенной на сайте Единой информационной системы «Закупки», подрядчику предлагается разработать проект построить участок трамвайных путей от нынешнего кольца на Волочаевской до нового автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе. В описании уточняется, что новые трамвайные пути должны быть сданы в эксплуатацию не позднее 31 августа 2022 года. Источником финансирования является бюджет города Новосибирска.

В 2022-2024 годах власти планируют проложить новые трамвайные пути в отдаленные части города. По словам начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, также мэрия планирует продлить трамвайные пути вглубь микрорайона Чистая слобода. Кроме того, власти хотят создать транспортно-пересадочный узел «Вокзал Новосибирск — Западный» в рамках реализации проекта «Городская электричка».