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Определение отцовства по ДНК

  • 20/08/2021, 17:54
В молекуле ДНК, расположенной в ядрах клеток нашего организма, содержится генетический код, который индивидуален у каждого человека.

Код – это последовательность расположения генов на хромосоме. Как известно, при зачатии ребёнок получает половину хромосом от отца, и половину от матери. Таким образом, по результатам сравнения локусов (повторяющихся участков генома), можно определить или опровергнуть родственные связи между ребёнком и предполагаемым отцом или матерью.

Чаще всего проводится анализ на определение отцовства, так как нередко мужчины не соглашаются платить алименты на содержание ребёнка, аргументируя это тем, что к его рождению они не имеют никакого отношения.

Как проводится генетическая экспертиза

Генетическая экспертиза на отцовство в Воронеже проводится в специализированных лабораториях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Данное исследование организуется:

  1. В добровольном порядке. Когда все участники экспертизы добровольно соглашаются сдать биологический материал на ДНК-тестирование.
  2. В судебном порядке. Когда экспертиза назначается судом по ходатайству истца.

Также генетический анализ на определение отцовства может иметь:

  • информационный характер;
  • юридическую силу.

Чтобы экспертиза получила юридическую силу, необходимо провести забор биологического материала на исследование в установленном порядке. Т.е. материал забирается в специализированном медицинском учреждении в присутствии понятых и с предоставлением объектами экспертизы документов, удостоверяющих личность. Если эти условия не соблюдены, генетическая экспертиза будет иметь только информационный характер.

Какой биоматериал подходит для ДНК-экспертизы

Современная генетика позволяет определить отцовство с точностью до 99,99%. Для анализа подходит практически любой биологический материал, в котором имеются молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. При этом достоверность результатов экспертизы не зависит от вида биоматериала. Но, выделить качественную ДНК удаётся не из всех образцов. Поэтому, точность полученных данных у различных источников биоматериала может быть разной.

Предпочтительно брать для исследования ДНК венозную кровь или буккальный эпителий, взятый с внутренней стороны щеки. При этом успех анализа будет составлять 99% процентов в обоих случаях. Если исследуются нестандартные образцы биологического материала, то вероятность успеха проведения экспертизы уменьшается. Так, можно использовать для тестирования пятна крови на одежде. Но, тогда ДНК экспертиза даст результат с точностью до 75%. Такой же процент получается при анализе частичек кости.

Можно провести генетическую экспертизу даже по окурку. Точность такого исследования будет в пределах 65%. Если исследуется материал, взятый с бритвенного станка, то точность экспертизы не будет превышать 45%.

Таким образом, нестандартные образцы хорошо подходят для информационной генетической экспертизы, но носить юридический характер они не могут. Предпочтительнее всего делать анализ крови на отцовство. В этом случае все вопросы по точности и значению тестирования не возникают.

Стоимость ДНК экспертизы на отцовство

Естественно, людей, которые решили выяснить родственные связи по ДНК, интересует вопрос, сколько стоит определение отцовства в Воронеже. Если ещё 5-7 лет назад данный способ использовался редко и стоил дорого, то сейчас всё стало намного проще и доступнее. Современная генетика продвинулась далеко вперёд, что позволило использовать для тестирования локусов хромосом новые технологии и приборы. А это, в свою очередь, уменьшило стоимость экспертизы.

На сегодняшний день сделать ДНК-тестирование можно совсем недорого. Всего за 6-10 тысяч. Однако существуют и более высокие тарифы на данные действия. Но, это не означает, что такие экспертизы более точны и достоверны. Просто на увеличение стоимости влияет количество участников экспертизы, качество биологического материала и сроки получения результатов.

Если берутся нестандартные образцы биоматериала и нужно получить результат в течение нескольких дней, то стоимость такого анализа будет высокая. Так, ДНК тест на отцовство по волосам может стоить 20-30 тысяч рублей. В то же время, сдав кровь на генетическое исследование можно потратить на экспертизу всего 10 тысяч рублей.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Россия

Теги : генный анализ


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