НГТУ НЭТИ начнет новый учебный год в обычном режиме

Ректорат НГТУ НЭТИ принял решение не вводить ограничений для студентов, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Новый учебный год начнется в традиционном режиме, все студенты будут допущены до очных занятий с соблюдением эпидемиологических требований, сообщает Управление информационной политики НГТУ.

— У вуза сейчас нет законных оснований, чтобы не допускать студентов до занятий по принципу отсутствия прививки против коронавирусной инфекции, — объясняет решение проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов. — Вместе с тем мы считаем, что вакцинация против COVID-19 крайне необходима и призываем всех студентов и преподавателей проявить ответственность и не рисковать жизнью и здоровьем своих близких, одногруппников и коллег.

Кроме того, в вузе будет организован мониторинг ситуации с вакцинацией в отношении обучающихся и сотрудников университета. Для быстрого увеличения числа вакцинированных студентов в ближайшее время на территории кампуса НГТУ НЭТИ будут развернуты дополнительные пункты вакцинации, где студенты и преподаватели смогут быстро и без очередей пройти вакцинацию. Эти точки станут дополнением к пункту в поликлинике № 16 на территории кампуса, где студенты и преподаватели НГТУ НЭТИ уже получают прививки с начала федеральной прививочной кампании.

НГТУ НЭТИ — многопрофильный университет в Новосибирске. В настоящий момент ведет подготовку по 95 направлениям (бакалавриат и магистратура). В составе университета 17 факультетов и институтов. Является участником программы — Опорные университеты России.

НГТУ располагается в 8 учебных корпусах, которые имеют всё необходимое оснащение для качественного проведения учебных занятий. В учебном процессе используются 236 общеуниверситетских, факультетских и кафедральных компьютерных классов; 48 мультимедийных аудиторий; более 60 лабораторий, учебно-научных центров, созданных на базе НГТУ совместно с крупными компаниями, а также научных центров и научно-исследовательских институтов, организованных университетом совместно с НИИ СО РАН; более 30 межведомственных лабораторий и филиалов кафедр на базе промышленных предприятий региона.