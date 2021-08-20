В Кузбассе прокуратура требует взыскать с «Новосибирскавтодора» 133 млн рублей

Прокуратурой области проведена проверка опубликованной в интернете информации о ведении строительных работ на территории Барзасского государственного заказника, сообщает пресс-служба ведомства.

— Установлено, что администрацией Кемеровского района без согласования с Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса сформирован и предоставлен компании «Новосибирскавтодор» земельный участок, расположенный в границах указанного государственного природного заказника регионального значения. Вопреки требованиям закона на земельном участке велись строительные работы по возведению асфальтосмесительной установки и других сооружений, осуществлялось складирование мусора, — говорится в сообщении

В результате неправомерных действий особо охраняемой природной территории причинен вред в размере 133 млн. рублей. В связи с чем прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время земельный участок снят с кадастрового учета, строительная компания произвела демонтаж установленного на нем оборудования. Ведется подготовка к рекультивации земель.

Наряду с этим Кемеровский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к компании «Новосибирскавтодор» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).