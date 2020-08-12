Определены лидеры инвестиционного рейтинга Новосибирской области

Министерством экономического развития Новосибирской области подведены итоги рейтинга муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области за 2019 год, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что муниципальные образования Новосибирской области оценивались по двум направлениям показателей: содействие развитию конкуренции Новосибирской области и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области.

Таким образом по итогам 2019 года лидирующие позиции в рейтинге заняли Новосибирский, Сузунский, Тогучинский, Карасукский, Краснозерский районы, города Бердск и Новосибирск.

— В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 19.08.2019 № 213 «О формировании системы поощрений по результатам рейтинга муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области» министерством экономического развития Новосибирской области готовится нормативный правовой акт о награждении муниципальных образований, занявших лидирующие позиции в рейтинге, — говорится в сообщении.

Фото с сайта администрации Карасукского района