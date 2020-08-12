Голосование «на пеньках» будет в исключительных случаях

В Новосибирской области идет подготовка к единому дню голосования 13 сентября, в рамках которых предстоит избрать новые созывы заксобрания региона, горсовета Новосибирска, а также глав муниципальных образований и представительные органы в ряде районов области. При этом, согласно постановлению ЦИК РФ, жители региона, которые не смогут прийти в основной день голосования на избирательный участок, могут сделать это досрочно. Как рассказала в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, досрочное голосование пройдет в два этапа. Первый — со 2 по 10 сентября в помещении — будет касаться только выборов глав муниципальных образований в районах области, законодательство допускает такую возможность.

— Гражданин должен написать заявление, — говорит Ольга Благо. — Заполненный им бюллетень упаковывается, конверт заклеивается, ставятся печати и подписи членов комиссии. Присутствующие наблюдатели тоже могут подписаться. Проголосовать можно будет с 16 до 20 часов. Запакованный конверт будет храниться до основного дня голосования.

Второй этап досрочного голосования 11-12 сентября охватывает уже выборы всех уровней и может реализоваться, помимо указанной, еще в нескольких формах. В частности, как рассказывает председатель облизбиркома, здесь избирателю предоставляется возможность проголосовать вне помещения по предварительной заявке, в которой также указывается уважительная причина, как это происходит на всех остальных выборах.

Что касается третьей формы, уже опробованной при голосовании по поводу поправок в Конституцию РФ, то, как показала история, она вызвала немало вопросов и даже шуток общественников, заполонивших интернет фотографиями стихийных избирательных участков на детских площадках, скамейках, пеньках и других малоприспособленных под выборы объектах. Сейчас же, как рассказывает Ольга Благо, такая форма выборов будет использоваться в исключительных случаях, о чем даны соответствующие разъяснения территориальным избирательным комиссиям.

— Погода в сентябре — непредсказуемая, а в помещении для голосования нельзя, — говорит Благо. — При этом есть дома в частном секторе, значительно удаленные от избирательных участков. Но, считаю, что большей частью для организации такого голосования нет предпосылок.

Пакеты-сейфы и палата общественников на страже результатов

При таком разнообразии форм досрочного голосования вполне резонно звучит вопрос о том, как сохранить его результаты, как не допустить вбросов и других возможных фальсификаций итогов голосования, когда после рабочего дня участковой комиссии и наблюдателей бюллетени могут остаться, по сути, без присмотра?

— По итогам дня досрочного голосования бюллетени упаковываются в сейф-пакеты, — рассказывает председатель избиркома, демонстрируя такой пакет. — Тут же составляется акт — сколько бюллетеней упаковано. Вскрыть сейф-пакет до дня голосования нельзя, он номерной. Любой наблюдатель может посмотреть номер, акт. В день голосования все предъявляется, пересчитывается.

Помимо наблюдателей от кандидатов и выдвинувших их политических партий, в контроле за ходом и результатами предварительного голосования примут участие и наблюдатели от Общественной палаты Новосибирской области. Они смогут наблюдать по видео в режиме онлайн. Видеотрансляция предусмотрена на 900 избирательных участках, из которых 571 находится в Новосибирске.

Голосовать можно из Москвы

Для жителей области, которые в единый день голосования, а также в дни предварительного голосования ввиду обстоятельств будут находиться в Москве, новые технологии предлагают возможность также принять участие в выборах на цифровом избирательном участке.

— К этому участку можно прикрепиться через территориальную, участковую комиссию, МФЦ, — говорит Ольга Благо. — В день голосования гражданин приходит на участок и через специальный терминал выходит на выборы заксобрания Новосибирской области. Проголосовать таким образом можно только по выборам в региональный парламент.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в единый день голосования в регионе пройдут 480 избирательных кампаний, 477 из которых — выборы органов местного самоуправления. Что касается выборов в заксобрание, то в настоящее время зарегистрированы списки 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Зеленые», «Пенсионеры за социальную справедливость», «За правду!», «Партия роста», ЛДПР, «Новые люди». Для участия в выборах выдвинулись 220 одномандатников, зарегистрированы 172, из которых 165 выдвинуты политическими партиями, 7 — самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 40: 21 кандидат не предоставил документы, еще 8 сами сняли свои кандидатуры.

В выборах в районах области зарегистрированы списки 8 партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России»», «Пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленых», «Партии роста», «Родины».

Всего выдвинуто 8 тысяч одномандаников, 6,2 тысячи — от политических партий, 1,7 тысячи — самовыдвиженцы, зарегистрированы 7,5 тысячи кандидатов, 264 человека отказались от участия в выборах, 31 — снял кандидатуры.

Единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года.

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