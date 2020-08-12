Полпред и председатель Сибирского Сбербанка провели рабочую встречу

— Мы в Сбербанке твердо убеждены в том, что забота об экологии напрямую влияет на качество жизни, экономическое благополучие и уровень управления, именно поэтому бизнес должен быть социально-ориентированным. Очень важно, что наши инициативы в области ESG-инвестиций, когда компании сами вносят свой вклад в улучшение экологической ситуации, получают полную поддержку со стороны органов власти, партнеров, жителей регионов Сибири, — сказала Татьяна Галкина.

Первая ключевая государственная программа кредитования по ставке 0% была запущена 8 апреля 2020 года, вторая – льготное кредитование под 2%, с 1 июня. По состоянию на август Сибирский банк выдал корпоративным клиентам 11,6 тыс. кредитов под 0% и 2%, общая сумма достигла отметки в 20 млрд. рублей.

По ряду направлений уже разработаны «дорожные карты», содержащие конкретные направления сотрудничества, исходя из потребностей территорий. Также Сибирским банком было предложено несколько проектов, ориентированных на улучшение экологической обстановки.

— Конечная цель проводимой реформы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами – повысить качество жизни граждан, снизив до минимума экологический вред окружающей среде». Этапы решения этой задачи до 2024 года прописаны в национальном проекте «Экология» и отражены в соответствующих региональных программах, — отметил Сергей Меняйло.

Кроме того, повестка встречи включила в себя обсуждение вопросов сотрудничества в части совместных цифровых проектов.

Фото предоставлено пресс-службой банка