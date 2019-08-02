Определены основные разделы выставки «Технопром-2019»

Российские и зарубежные компании представят уникальные разработки на выставке «Технопром», сообщили в пресс-службе регионального правительства. На площади 7200 кв. м будут представлены как крупные государственные корпорации, так и научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия.

Среди основных разделов выставки: Высокотехнологичное производство, наукоемкая продукция; Природосберегающие технологии; Научные исследования; Робототехника, нейросети и искусственный интеллект; Телекоммуникации и информационные технологии; Медицинские технологии и биофармацевтика; Технология для транспорта будущего, аэрокосмические технологии.

Отмечается, что традиционно на полях форума и выставки будет работать Сибирская венчурная ярмарка, которая объединит профессионалов инновационного и инвестиционного рынков, а также расширит возможности для доступа малых инновационных и научно-технологических компаний к источникам венчурного капитала.

Выставка будет работать 18-20 сентября.

Фото: Юлия Данилова