На ЗСЖД за 7 месяцев 2019 года перевезено более 25,6 млн пассажиров

По оперативным данным, в июле 2019 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 4,9 млн пассажиров, что на 6,7% превышает количество перевезенных пассажиров за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 4,2 млн пассажиров (+7,2%), в дальнем следовании – 661 тыс. (+3,5%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что пассажирооборот в июле 2019 года составил 812 млн пасс-км, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 180 млн пасс-км (+8,6%), в дальнем следовании – 632 пасс-км (+3,3%).

— Всего за январь-июль 2019 года отправлено более 25,6 млн пассажиров (+2,3% к январю-июлю 2018 года), из них в дальнем следовании перевезено более 3,1 млн пассажиров (+3,1%), в пригородном сообщении – почти 22,5 млн пассажиров (+2,2%), — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

Пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге с начала 2019 года вырос на 3,2% к уровню прошлого года и составил 3,6 млрд пасс-км. В том числе, в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-июле составил 990 млн пасс-км (+3,4%), в дальнем следовании – 2,6 млрд пасс-км (+3,1%).

Фото: Gensa Gensa