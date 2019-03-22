«СМСФинанс» первой в России списала долги малообеспеченным гражданам

В России запущена первая программа по оптимизации долговой нагрузки в сфере микрофинансирования. В ее рамках МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в Новосибирском Академгородке) первой простила заемщикам более 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Цель программы — оздоровление кредитного климата, повышение платежной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

Компания считает необходимым расширить такую практику на весь рынок МФО — в ближайшее время она направит детальное описание проекта и методологию работы регулятору и саморегулируемым организациям с предложением включить её в стандарты оперирования.

Согласно расчётам аналитиков, в масштабах всего микрофинансового рынка речь может идти о десятках и даже сотнях миллионов рублей снятой с населения долговой нагрузки, уверены в компании.

По словам гендиректора «СМСФИНАНС» Ивана Меринова, среди должников выбрали клиентов со сложной финансовой ситуацией, но с ответственным подходом к своим финансовым обязательствам. Аналитики обратили внимание на тех клиентов, которые, взяв займ до зарплаты (PDL), не погашают его, но при этом на протяжении длительного времени регулярно вносят минимальные платежи. Разобравшись в причинах такого поведения, пришли к выводу, что зачастую оно вызвано некорректным выбором финансового продукта, неумением сориентироваться в сегодняшнем их разнообразии.

— Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы вгонять людей в долговую кабалу, нам выгодно работать с финансово грамотными заемщиками, которые возвратятся к нам, — рассказывает Иван Меринов. — Сейчас таких возвращающихся клиентов у нас примерно 75%, мы делаем все, чтобы их число выросло. У нас нет задачи навязать клиенту дорогой продукт здесь и сейчас, мы работаем на перспективу, формируя лояльность потребителей и к бренду, и в целом к сегменту МФО.

Отмечается, что в результате анализа множества факторов в «СМСФинанс» была разработана методология, позволяющая заёмщикам сохранить доступ к финансовым продуктам, не портить свою кредитную историю и даже улучшать её.

Как отмечают специалисты компании, высокая стоимость краткосрочных PDL-займов обусловлена тем, что МФО вынуждены закладывать свои возможные потери в процентную ставку, компенсируя риски невозврата займов, ведь финансовая дисциплина в России в целом ещё не достигла должного уровня. При этом если заёмщик демонстрирует высокую платежную дисциплину, компании заинтересованы в том, чтобы предложить ему долгосрочный заем с более низкой процентной ставкой. Таким образом, заёмщик условно движется по «лестнице» — от дорогого продукта к более дешёвым, улучшая свою кредитную историю.

Фото: предоставлено пресс-службой компании