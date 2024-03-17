Определили новых обладателей суперпризов викторины по истории в Новосибирской области

По итогам второго дня викторины «Новосибирская область в истории России» определили еще несколько победителей.
Новенький «Москвич» достался жительнице села Отрадненское Куйбышевского района Прасковье Панфиловой, а счастливым новосёлом, которая получит ключи от второй из трёх квартир в столице Сибири стала Светлана Луговая из Новосибирска.
— Никогда не выигрывала. Но тут как позвонили, как сказали. Я в шоке была, и до сих пор в шоке, — рассказала Панфилова.
Финальное распределение подарков викторины «Новосибирская область в истории России» пройдет в прямом эфире на телеканале ОТС 18 марта — в 21:10.
Ранее редакция сообщала о том, что кто выиграл квартиру в викторине в Новосибирской области.
Фото со страницы группы «Новосибирская область в истории России» в Вконтакте
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