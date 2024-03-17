Более 340 человек сообщили спасателям о путешествиях в этом году в Новосибирской области

С начала этого года о своих путешествиях новосибирским спасателям сообщили 17 организованных туристских групп. Всего в турах поучаствовали порядка 341 человек, в том числе 265 детей.
По информации МЧС, группы передвигались пешими маршрутами. За их безопасностью следили специалисты. Происшествий не произошло.
В МЧС призвали новосибирцев регистрировать планируемые маршруты. Это помогает контролировать безопасность туристов.
— Не подвергай свою жизнь опасности – обязательно регистрируй свой маршрут и сообщай о возникновении проблем экстренным службам, — предупреждают в МЧС региона.
Ранее редакция сообщала о том, что бизнесу предложили гранты на развитие внутреннего туризма в Новосибирской области.
Фото: Freepik — freepik
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