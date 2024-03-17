Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента России

Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента Российской Федерации в Новосибирске. Он пришел на участок вместе с супругой.
– Выборы любого уровня важны. Выборы этого года принципиальны. Сегодня мы живем в непростое время, когда Запад делает всё, чтобы мы были слабее, – рассказал сенатор.
Городецкий отметил качественную подготовку к трехдневному голосованию, возможность сделать выбор дистанционно.
Отметим, что в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках из-за различных провокаций в регионах России.
– Поэтому сегодня в некоторых помещениях для голосования наблюдалось скопление избирателей. Голосование проходит в штатном режиме, каждому избирателю предоставляют возможность сделать свой выбор, – говорится в сообщении Избиркома области.
Ранее редакция сообщал о том, что на выборах президента России проголосовало более 50% жителей Новосибирской области.
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