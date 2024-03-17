Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента России

Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента Российской Федерации в Новосибирске. Он пришел на участок вместе с супругой.

– Выборы любого уровня важны. Выборы этого года принципиальны. Сегодня мы живем в непростое время, когда Запад делает всё, чтобы мы были слабее, – рассказал сенатор.

Городецкий отметил качественную подготовку к трехдневному голосованию, возможность сделать выбор дистанционно.

Отметим, что в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках из-за различных провокаций в регионах России.

– Поэтому сегодня в некоторых помещениях для голосования наблюдалось скопление избирателей. Голосование проходит в штатном режиме, каждому избирателю предоставляют возможность сделать свой выбор, – говорится в сообщении Избиркома области.

Ранее редакция сообщал о том, что на выборах президента России проголосовало более 50% жителей Новосибирской области.