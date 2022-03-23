Оптика «Ростелекома» трансформирует Новосибирскую область

Для этого федеральный провайдер в 2021 году построил 170 км волоконно-оптических линий связи в 15 районах региона.

Техническая возможность для подключения к широкополосному доступу в интернет «Ростелекома» появилась еще у 5 746 домохозяйств Новосибирской области. Абонентские линии в том числе построены в шести населенных пунктах Искитимского района, по пять сел и деревень охвачено в Куйбышевском, Сузунском и Убинском районах.

«Ростелеком» ведет стройку и модернизацию оптических сетей в районах Новосибирской области как по федеральным проектам, так и в сотрудничестве с правительством региона. По программе “Цифровая трансформация Новосибирской области” специалисты компании проложили магистральные, распределительные и абонентские линии связи, что сделало доступ в Сеть быстрым и надежным. Кроме того, технические характеристики магистральных точек подключения позволят при необходимости расширить пропускную способность канала с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, что пригодится для дальнейшей цифровизации сельских территорий», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Теперь жители могут оценить цифровые услуги федерального провайдера, среди которых — видеосервис Wink, интеллектуальное решение «Умный дом» и образовательная платформа для школьников «Лицей». Узнать подробнее о тарифных планах и условиях подключения можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 100 0 800.

Справка. Государственная программа «Цифровая трансформация Новосибирской области» нацелена на создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности на территории региона. В задачи программы в том числе входит создание и развитие устойчивой инфраструктуры высокоскоростной передачи и хранения больших объемов данных, цифровизация сфер государственного управления и обеспечение интернетом и услугами сотовой связи сельских населенных пунктов.