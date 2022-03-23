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В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

  • 23/03/2022, 10:20
Автор:
новости Новосибирска
Она позволит максимально быстро внедрить разработки сибирских специалистов в сфере иммунотехнологий.

На базе Института фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) может появиться производственная площадка для внедрения в жизнь собственных уникальных технологий ученых. Как рассказали в институте в ходе пресс-тура, соответствующий проект был запланирован еще несколько лет назад в программе «Академгородок 2.0» и уже начал было развиваться.

Была получена определенная поддержка на уровне Татьяны Голиковой (Зампредседателя правительства РФ. Ред.), говорит директор института Александр Силков. Но, возможно, не хватило компетенций подготовить технико-экономические обоснования и подобные пакеты документов. Потому что мы либо ученые, либо врачи-практики. Возможно, не было подходящего инвестора. На тот момент стоимость реализации проекта по строительству здания с оборудованием, по расчетам 34-летней давности составляла 1,6 млрд рублей. Проект был направлен на то, чтобы дать новую жизнь разработкам, которые у нас на тот момент накопились.

С другой стороны, реализацию проекта затормозили нормы законодательства.

Все разработки научных организаций, связанные с применением клеточных технологий, уткнутся в момент практической реализации, в федеральный закон №180 о клеточных технологиях, говорит Силков. Чтобы выполнить все его требования, мы должны выдать фармакологический препарат со всеми характеристиками и требованиями, которые к нему предъявляются. Это задача не научной организации, а научно-производственного объединения, где будут присутствовать не только ученые, но технологи и производственники.

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Сейчас в появлении площадки заинтересована, как минимум, региональная власть.

Сегодня есть смысл рассмотреть внимательно те предложения, с которыми выступает руководство, чтобы в условиях санкций, когда мы, по сути, прерываем цепочки поставок, мы могли бы быстро внедрять наработки, которые есть на собственных площадках, считает вице-губернатор Ирина Мануйлова. Думаю, что предложение коллектива чрезвычайно своевременно. Будем надеяться, что они получат поддержку. А мы получим еще одно уникальное производство, научно-исследовательскую площадку.

Что касается разработок, то, как сообщают в институте, в рамках одного из текущих проектов, финансируемого при поддержке научного фонда под руководством профессора из Японии, была организована частная лаборатория по разработке терапевтических технологий на базе уже действующей лаборатории молекулярной иммунологии.

На нашей базе сформирована хозрасчетная лаборатория, в которую вошли сотрудники других лабораторий, рассказывает завлаборатории молекулярной иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Сенников. Это сборная команда. Суть мероприятий: транслировать современные технологии терапии. Клетки, введенные внутривенно, распознают опухоли, вирусы только после «обучения». В течение недели, 10 дней иммунные системы обучают убивать опухоли. Ответственность за это несут рецепторы. Заранее создаются генетические конструкции, которые держат связь с рецепторами.

В настоящее время, как рассказывает ученый, созданы 4 конструкции: 3 против опухолей и 1 против лейкозов. Создается конструкция против рака молочной железы.

В перспективе работа с такими заболеваниями, как рак простаты, рак легкого, меланома, сообщает заведующий лабораторией. Сейчас проводим доклинические испытания. После этого попытаемся уже получить финансирование под апробацию этих методов.

Еще одна технология касается диагностики методом проточной цитометрии.

Мы одни-единственные на область работаем на проточных цитометрах, поясняет руководитель лаборатории клинической иммунологии Наталья Пронкина. Цитометры выполняют широкий спектр задач: диагностика первичных иммунодефицитов, онкозаболеваний. Мы в пробирку вносим антитела, специфичные для пациента. Например, если мы хотим посмотреть красные клетки при лейкозе, мы должны внести специфические антитела. Цитометр за 2-3 минуты собирает до миллиона клеток. В них мы ищем тот опухолевый фон, который был у пациента до химеотерапии. После этого мы можем сказать: продолжать химеотерапию или можно закончить на этом этапе, когда опухоль не определяется.

Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) создан в 1981 году. В настоящее время включает в себя 8 научных лабораторий, 5 терапевтических и 4 диагностических подразделения, а также научно-консультативный отдел, оказывающий амбулаторную помощь. В институте разработаны более 35 новых медицинских технологий диагностики и лечения, 20 из которых защищены патентами и 9 — зарегистрированы Росздравнадзором.

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Рубрики : Власть Медицина Наука

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : разработки производство наука медицина


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