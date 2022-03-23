В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

На базе Института фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) может появиться производственная площадка для внедрения в жизнь собственных уникальных технологий ученых. Как рассказали в институте в ходе пресс-тура, соответствующий проект был запланирован еще несколько лет назад в программе «Академгородок 2.0» и уже начал было развиваться.

— Была получена определенная поддержка на уровне Татьяны Голиковой (Зампредседателя правительства РФ. — Ред.), — говорит директор института Александр Силков. — Но, возможно, не хватило компетенций подготовить технико-экономические обоснования и подобные пакеты документов. Потому что мы либо ученые, либо врачи-практики. Возможно, не было подходящего инвестора. На тот момент стоимость реализации проекта по строительству здания с оборудованием, по расчетам 3—4-летней давности составляла 1,6 млрд рублей. Проект был направлен на то, чтобы дать новую жизнь разработкам, которые у нас на тот момент накопились.

С другой стороны, реализацию проекта затормозили нормы законодательства.

— Все разработки научных организаций, связанные с применением клеточных технологий, уткнутся в момент практической реализации, в федеральный закон №180 о клеточных технологиях, — говорит Силков. — Чтобы выполнить все его требования, мы должны выдать фармакологический препарат со всеми характеристиками и требованиями, которые к нему предъявляются. Это задача не научной организации, а научно-производственного объединения, где будут присутствовать не только ученые, но технологи и производственники.

В Новосибирске предлагают построить центр клеточной иммунотерапии за 1,2 млрд рублей , как минимум, региональная власть.

— Сегодня есть смысл рассмотреть внимательно те предложения, с которыми выступает руководство, чтобы в условиях санкций, когда мы, по сути, прерываем цепочки поставок, мы могли бы быстро внедрять наработки, которые есть на собственных площадках, — считает вице-губернатор Ирина Мануйлова. — Думаю, что предложение коллектива чрезвычайно своевременно. Будем надеяться, что они получат поддержку. А мы получим еще одно уникальное производство, научно-исследовательскую площадку.

Что касается разработок, то, как сообщают в институте, в рамках одного из текущих проектов, финансируемого при поддержке научного фонда под руководством профессора из Японии, была организована частная лаборатория по разработке терапевтических технологий на базе уже действующей лаборатории молекулярной иммунологии.

— На нашей базе сформирована хозрасчетная лаборатория, в которую вошли сотрудники других лабораторий, — рассказывает завлаборатории молекулярной иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Сенников. — Это сборная команда. Суть мероприятий: транслировать современные технологии терапии. Клетки, введенные внутривенно, распознают опухоли, вирусы только после «обучения». В течение недели, 10 дней иммунные системы обучают убивать опухоли. Ответственность за это несут рецепторы. Заранее создаются генетические конструкции, которые держат связь с рецепторами.

В настоящее время, как рассказывает ученый, созданы 4 конструкции: 3 против опухолей и 1 — против лейкозов. Создается конструкция против рака молочной железы.

— В перспективе — работа с такими заболеваниями, как рак простаты, рак легкого, меланома, — сообщает заведующий лабораторией. — Сейчас проводим доклинические испытания. После этого попытаемся уже получить финансирование под апробацию этих методов.

Еще одна технология касается диагностики методом проточной цитометрии.

— Мы одни-единственные на область работаем на проточных цитометрах, — поясняет руководитель лаборатории клинической иммунологии Наталья Пронкина. — Цитометры выполняют широкий спектр задач: диагностика первичных иммунодефицитов, онкозаболеваний. Мы в пробирку вносим антитела, специфичные для пациента. Например, если мы хотим посмотреть красные клетки при лейкозе, мы должны внести специфические антитела. Цитометр за 2-3 минуты собирает до миллиона клеток. В них мы ищем тот опухолевый фон, который был у пациента до химеотерапии. После этого мы можем сказать: продолжать химеотерапию или можно закончить на этом этапе, когда опухоль не определяется.

Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) создан в 1981 году. В настоящее время включает в себя 8 научных лабораторий, 5 терапевтических и 4 диагностических подразделения, а также научно-консультативный отдел, оказывающий амбулаторную помощь. В институте разработаны более 35 новых медицинских технологий диагностики и лечения, 20 из которых защищены патентами и 9 — зарегистрированы Росздравнадзором.