Оптимистов не осталось!

Но хотелось бы не соглашаться ни с одной из этих крайних точек зрения, а сделать собственные выводы, опираясь на реальные факты, а не их интерпретацию.

Анализ происходящих событий на внутренних и мировом рынках позволяет сделать интересное заключение. Практически все негативные экономические события последних месяцев являются развитием тенденций, которые сформировались задолго до развертывания пандемии. Более того, они отлично известны специалистам и широко обсуждались в научной и популярной литературе. Необычной является та скорость, с которой проявились, вышли на поверхность и стали очевидны широкому кругу неспециалистов все эти противоречия. Таким катализатором стало быстрое распространение по миру коронавируса.

Так, не вчера заговорили о чрезмерной зависимости экономики России от экспорта энергоресурсов. Агрессивное развитие в США добычи сланцевой нефти и споры в ОПЕК+ по поводу ограничений добычи тоже начались задолго до наступления пандемии. Спад спроса на нефть на мировом рынке, порожденный остановкой промышленного производства, прекращением авиа- и грузоперевозок лишь более ярко продемонстрировал эти противоречия.

Проблема разрыва производственных цепочек в условиях карантина и формирующаяся тенденция возвращения производств в развитые страны тоже обсуждается уже несколько лет. Тенденция реиндустриализации развитых экономик за счет расширения использования роботов, заменяющих труд работников, развивается уже несколько лет, а сейчас только будет ускоряться.

О кризисе глобализации не говорил только ленивый! Проблемы Евросоюза тоже сложились давно. Та ситуация с кризисом общеевропейских институтов, которую мы сейчас наблюдаем, — лишь проявление давно существующих внутренних противоречий и диспропорций развития. Закрытие границ вследствие пандемии ударило по отраслям, которые традиционно использовали труд иностранных работников, в первую очередь, по сельскому хозяйству.

Проблемы в здравоохранении развитых стран также не новость. Коронавирус просто обострил их до крайности. В США десятки миллионов человек не имеют доступа к медицинской помощи из-за отсутствия медстраховки. Все страны оказались не готовы к проведению эпидемиологических мероприятий, столкнулись с нехваткой специалистов, оборудования и, главное, политической воли для борьбы с эпидемией.

Ситуация в экономике России также непростая. Россия имеет экспортоориентированную экономику. Российский бюджет критически зависит от поступлений за счет экспорта энергоресурсов. Очевидно, что эти выпадающие в результате сокращения спроса и падения цен на нефть доходы сложно быстро заместить. Экспорт газа в ближайшие месяцы не заменит нефть, поскольку впереди лето, когда спрос на газ падает.

Вследствие закрытия границ значительно сократились и возможности для экспорта несырьевых товаров. Падение внутреннего спроса из-за закрытия магазинов непродовольственных товаров, перераспределения спроса и снижения доходов населения тоже негативно влияет на экономику России. Очевидно, мы столкнемся со значительным спадом промышленного производства и ВВП. Можно спорить только о его масштабах.