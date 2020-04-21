СГК перешла к мониторингу платежей в ежедневном режиме

— Первый квартал 2020 года мы прошли достаточно тяжело. Потребление в сибирской зоне компании СГК из-за теплой зимы было ниже бюджетных сценариев, что сказалось на продажах тепловой энергии. Кроме того, многоводность в каскадах ГЭС привела к тому, что выработка электроэнергии на ТЭЦ также отличалась от расчетных показателей. Это давило на цену электроэнергии — она была гораздо ниже наших ожиданий. В результате все это ударило по маржинальной прибыли, все наши коэффициенты покрытия по году снижаются, — сообщил в ходе пресс-конференции директор по экономике Сибирской генерирующей компании Павел Барило (СГК, Москва). — И это на фоне того, что у нас был достаточно тяжелый вход в зиму 2019-2020 года, особенно в Новосибирске, где было большое количество аварий на изношенных теплосетях.

За последний месяц 2020 года в связи с резко изменившейся ситуацией в экономике, эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции в СГК, по его словам, изменилось все.

— С одной стороны, нам пришлось мобилизовать все функции внутри компании. Все стали очень внимательно друг к другу прислушиваться, резко повысилась скорость принимаемых решений. Хорошо, что все это случилось не в разгар осенне-зимнего сезона, но тем не менее лично я вижу ряд проблемных зон, которые в перспективе могут привести к серьезным неприятностям, — констатировал Барило.

— Я моделирую три сценария развития ситуации в энергетике. Наилучший — экономика в стране начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года. Он подразумевает снижение потребления электроэнергии на 1,8-2% во втором полугодии, относительно среднемноголетних значений за 10 лет, при снижении оплат со 100% до 98%. На рынке тепла падение составит с 98% (уровень собираемости платежей) до 90%, — говорит Павел Барило. — Второй сценарий подразумевает снижение потребления на 2,2-2,5% по электроэнергии, при собираемости 98%, а по теплу собираемость упадет до 80-85%. В третьем сценарии потребление электроэнергии во втором полугодии упадет на 4% при собираемости 98%, а по теплу собираемость упадет до 80%. Это самый агрессивный и пессимистичный сценарий.

К самой большой проблеме он отнес рост дебиторской задолженности потребителей. После принятия правительством РФ постановления №424 (от 2.04.2020), запрещающего взыскание пени и штрафов с неплательщиков, компания перешла на ежедневный мониторинг собираемости оплаты на рынке тепла и электроэнергии.

Сейчас в компании хотят понять тенденции, чтобы оценить, к какому из сценариев развития событий приближается рынок. Это необходимо для быстрого пересмотра кредитных программ, инвестиционных обязательств, штатной политики, принципов работы с поставщиками. Уже сейчас в СГК идет пересмотр бюджета. Серьезно секвестрированы управленческие расходы, затраты на консалтинг. Часть мероприятий по поддерживающим ремонтам и инвестиционным программам по электросетям, которые компания хотела сделать как факультативные, перенесена на следующий год, также как и реализация некоторых проектов, экономически эффективных для процессов внутри компании. Из первоначально запланированных расходов на инвестпрограммы — 15,8 млрд рублей (+10% к 2019 году) — около 20% в СГК уже готовы перенести на 2021 год.

По теплосетям ремонтные работы и инвестпрограммы пока идут по утвержденному графику. Эти вещи, по словам представителя СГК, суперкритичны для многих городов и регионов Сибири.

— Если самоизоляция продлится на несколько месяцев, то электроснабжение пропустит пару ударов слева, тепло и водоснабжение отравится в нокдаун, а малая энергетика — в нокаут. Мы из-за масштаба нашего бизнеса сможем пережить одно такое межсезонье, но прошедшая теплая зима в совокупности с постановлением №424 ударят по финансам, кредитным и долговым планам многих энергокомпаний, начнется волна дефолтов. При этом, учитывая состояние сетей в населенных пунктах округа, ремонты пропускать нельзя. Если вложений не делать, то случится технический коллапс, и зиму 2021-2022 мы запомним очень хорошо, — прогнозирует эксперт. — Надеюсь, что вирус все-таки даст нам нормально поработать летом, и этим мы поддержим региональных подрядчиков, поставщиков, внесем важный вклад в становление экономики. Напомню, что один из фундаментальных методов выхода из депрессии — это поддержка строительства и ремонта инфраструктуры.

Комментируя перспективы развития отрасли, Павел Барило надеется, что нынешний кризис подтолкнет муниципалитеты к принятию новых решений, которые они до этого не хотели рассматривать.

— Кризис не оставит им другого выхода, иначе технических проблем на теплосетях не избежать. Надеюсь, что народ [муниципальные власти и потребители] поймет, что необходимо выстраивать долгосрочное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Крупные компании точно выживут, а вот с маленькими организациями будут проблемы, — уверен он.

Напомним, в Новосибирске уже обсуждались минимум два варианта долгосрочного партнерства: ранее — переход на альткотельную , в настоящее время — долгосрочная концессия с обязательствами инвестиций в развитие теплосетей со стороны СГК. В начале 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) рассматривается мэрией как один из главных претендентов на договор концессии по обслуживанию и ремонту всех городских объектов теплоснабжения. В СГК подтверждали готовность выступить концессионером всех городских теплосетей Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой компании