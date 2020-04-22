В марте в России появилось 90 тыс. новых МСП

На фоне апокалиптических прогнозов о смертности малого и среднего бизнеса в связи с остановкой экономики, за март 2020 года в России появилось 89 587 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В одной Москве за месяц ряды МСП пополнили порядка 11 тыс. новых предприятий. Рост был обеспечен увеличением числа микропредприятий – юридических лиц и ИП. За тот же период в России закрылись 70 044 МСП. Лидируют по балансу открывшихся и закрывшихся компаний – с приростом на 1% и более – Чечня (+1,5%), Ингушетия (+1,3%), Алтай (+1,2%), Чукотский АО (+1,1%) и Дагестан (+1%).

Эксперты FinExpertiza уверены, что активная регистрация бизнесов могла быть вызвана объявлением новых мер господдержки МСП, причем не только для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а для всего малого бизнеса.

— На большую часть льгот, однако, смогут претендовать лишь предприятия, включенные в реестр МСП Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 марта. Если предприятие не состояло в реестре к этому сроку, то для него все же предусмотрены отдельные меры поддержки, например, приостановление проверок, урегулирование банкротства и продление сроков сдачи отчетности. Кроме того, сроки включения в реестр некритичны применительно к ключевой мере поддержки – двукратному снижению ставки страховых взносов для зарплат выше МРОТ. В то же время отсрочку по уплате налогов и страховых взносов (последняя действует только для микропредприятий, но льготу планируется расширить на все МСП из пострадавших отраслей) сейчас могут получить лишь микропредприятия, состоявшие на 1 марта в реестре, — отмечают специалисты.

По словам президента сети FinExpertiza Елены Трубниковой, чтобы выжить, бизнесу приходится использовать все возможности и преференции, в том числе и те, которые дает статус МСП: специальные налоговые режимы, льготные кредиты, квоты на госзакупки и государственные гарантии.

— В связи с падением спроса и разрастающимся кризисом в будущем мы сможем наблюдать усиление бизнес-дауншифтинга: часть средних предприятий перейдет в разряд малых, малые станут микро и так далее. С одной стороны, это будет связано с естественным сокращением оборотов, с другой – с тем, что бизнес будет стремиться оптимизировать катастрофические издержки и попытается найти законные возможности для получения статуса МСП. Предприниматели понимают: нужно начать де-юре соответствовать своему новому положению, условно говоря, переодеться из делового костюма в комбинезон и извлечь максимум выгоды из перехода в новый сегмент, — объясняет она.

По данным компании, в ТОП-10 по абсолютному количеству новых субъектов МСП первое место занимает Москва (+11 тыс. предприятий), на втором месте Московская область (+6 тыс.), на третьем – Санкт-Петербург (+4,9 тыс.). Далее следуют Краснодарский край (+4 тыс.), Свердловская область (+2,7 тыс.), Татарстан (+2,5 тыс.), Новосибирская и Ростовская области (по 2,3 тысячи новых предприятий), Самарская область и Башкортостан (по 2,2 тысячи новых предприятий).

Отмечается, что параллельно с появлением новых субъектов МСП шел и обратный процесс закрытия бизнесов. За тот же период – с 1 по 31 марта 2020 года – закончили свою деятельность 70 044 предприятия.

Эта десятка практически повторяет предыдущую за исключением «выпавшей» Новосибирской области и появившейся Челябинской. Так, на первом месте Москва – там «умерло» 8 тыс. предприятий, на втором – Краснодарский край (-3,6 тыс.), на третьем – Санкт-Петербург (-3,2 тыс.). Также в антирейтинг по смертности МСП входят Московская область (-3 тыс.), Ростовская область (-2,2 тыс.), Свердловская область (-2 тыс.), Челябинская область (-1,9 тыс.), Самарская область (1,8 тыс.), замыкают список Башкортостан и Татарстан – там закрылось по 1,7 тыс. предприятий.

В пятерку регионов по росту общего числа субъектов МСП в марте 2020 года (+1% и более) попали Чечня (+1,5%), Ингушетия (+1,3%), Алтай (+1,2%), Чукотский АО (+1,1%) и Дагестан (+1%).

За весь период наблюдения, начиная с августа 2016, количество МСП, ввиду особых правил формирования и обновления реестра, подвержено сезонным колебаниям. Глобально данные обновляются 10-го августа, именно на этот месяц приходятся самые глубокие падения численности МСП – из реестра исключаются действующие компании, потерявшие право на такой статус, фактически – разросшиеся за пределы МСП, а также предприятия, вовремя не подтвердившие документами свою принадлежность к малому бизнесу. Ежемесячно из реестра исключаются ликвидированные компании, а включаются – вновь созданные. По итогам марта 2020 года (данные за март реестр агрегировал 10 апреля) общее количество МСП составило около 5,98 млн, годом ранее их было 6,14 млн.

Что касается удельного веса каждого из сегментов МСП, то он практически не меняется: за весь период наблюдения, вне зависимости от месяца, доля микропредприятий в общем количестве колебалась в диапазоне 95-96%, малых предприятий – в диапазоне 4-5%, средних – 0,3-0,4%.

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