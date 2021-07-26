Оптимизирован процесс выдачи траншей по кредитам для малого и среднего бизнеса

Выдача траншей по кредитным линиям, заключенным с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляется за несколько минут. Для получения кредитных средств по очередному траншу клиенту достаточно подать заявление в ОНЛАЙН-офисе. В заявлении нужно указать номер кредитного договора, сумму транша и дату получения.

Напомним, что Банк «Левобережный» выдает малому и среднему бизнесу кредиты по ставке от 8,5% годовых. Ставка на первый день кредитования – 0,5% от суммы кредита. Сумма – от 500 тысяч рублей, залогом можно не обеспечивать до 5 млн рублей. Срок – до 10 лет. Возможные цели кредитования: пополнение оборотных средств (в т.ч. для исполнения контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ), инвестиционные цели или рефинансирование ссудной задолженности в другом банке. Средства предоставляются в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности. Отсрочка погашения основного долга – до 12 месяцев.

Добавим, что при оформлении кредита компании-поручители получают скидку 50% на бизнес-пакеты РКО на весь период действия договора поручительства. Предложение действует до 31.12.2021.

Получить консультацию по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на кредит.