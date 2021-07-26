Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Ливни и грозы прогнозируются в Новосибирской области днем 26-го и ночью 27-го июля, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— В Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, град, а также усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах шквалистый ветер может достигать до 25 м/с, — уточняет ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС просят соблюдать безопасность: не приближаться к деревьям, рекламным щитам, ветхим постройкам, во время грозы отключить электроприборы из сети.