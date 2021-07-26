Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

На 95-м году ушёл из жизни известный новосибирский политик Владимир Боков, в середине 80-х возглавлявший Новосибирский облисполком. Об этом сообщают мэр Новосибирска Анатолий Локоть и региональное отделение КПРФ, в которой состоял Боков.

— Владимир Анатольевич был ветераном новосибирской политики – возглавлял Новосибирскую область в 1980-е годы, был депутатом в сложные 1990-е, — говорится на сайте реготделения партии. — Развитие Новосибирска невозможно представить без учета прорывных решений Владимира Анатольевича – строительство Новосибирского метрополитена, ТЭЦ-5, электродный завод. Он участвовал в защите Дома советов, был народным депутатом РФ и восстанавливал Компартию в тяжелые годы. Мы всегда будем ценить тот опыт, знания, особый взгляд на проблемы и неординарное видение путей их решения, которыми делился с нами Владимир Анатольевич. Мы всегда будем помнить его как честного, принципиального, неравнодушного человека, требовательного к себе и окружающим, преданного своим идеалам и своему народу.

Это уже третья в текущем году смерть политика областного уровня. Ранее из жизни ушли экс-глава министерства социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин и экс-депутат Заксобрания, эес-председатель областного совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Вячеслав Журавлёв.