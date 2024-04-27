Опубликован график работы поликлиник в Новосибирской области на майские праздники

Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы поликлиник на майские праздники. В период с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая они будут работать с 09:00 до 15:00.
— Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой праздничный день с 9 до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи, — уточнили в министерстве.
Новосибирцев с острой зубной болью примут в стоматологической поликлинике № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областной стоматологической поликлинике (ул. Театральная, 46). Пием ведется круглосуточно.
Также круглосуточно будут принимать пациентов и региональные травмпункты.
Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме.
Напомним, записаться на прием или вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов: через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме. Обращения, поступившие позже 14 часов, перенесут на следующий день.
По данным регионального Минздрава, 125 ФАПОв и 17 крупных объектов первичного здравоохранения появились в регионе благодаря реализации инициированного президентом РФ национального проекта «Здравоохранение». Их оснастили более 18 тысячами единиц нового оборудования.
Ранее редакция сообщала, что введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске.
Источник фото: Минздрав Новосибирской области, автор- пресс-служба
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