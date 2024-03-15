Рекламодателям

Введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске

  • 15/03/2024, 08:35
Автор:
Введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске
Ранее все объекты планировалось сдать в 2022 году.

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска разрешило ввести в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской. Об этом сообщила Группа «ВИС». Это первая из семи поликлиник, которые группа строит в Новосибирске в рамках государственно-частного партнёрства. Поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену и сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района. До 2029 года компания будет осуществлять техническое обслуживание объекта.

Генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин подчеркивает, что несмотря на сложности, все объекты, предусмотренные ГЧП-соглашением, будут введены в эксплуатацию.

Второй на очереди к сдаче является поликлиника №2 на ул Татьяны Снежиной. В январе пресс-служба компании сообщала, что объект полностью укомплектован всей медтехникой и ожидает разрешения на ввод.

Напомним, соглашение о строительстве ГЧП поликлиник было заключено в 2019 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022. В итоге все сроки строительства были сорваны. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области предлагали достроить три поликлиники за счет бюджета. В том числе в связи с необоснованным ростом их цены.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении генподрядчика ледовой «Арены» возбуждено 10 исков, в том числе по задержке сроков строительства

Фото пресс-службы Группы «ВИС»

1 464

Рубрики : Власть Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ГЧП-поликлиники


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

Пост мэра привлекает бизнесменов Новосибирска

Еще два предпринимателя подали документы на конкурс по выборам мэра города.
Читать далее >>

В Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр

В него войдут кампус, термальный комплекс, научный и медицинский кластер.
Читать далее >>

Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска

В списке кандидатов уже 7 человек.
Читать далее >>

Кандидат в мэры Новосибирска Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе

Претендент на должность мэра действует самостоятельно и не входит ни в одну политическую фракцию.
Читать далее >>

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Ключи от квартир новоселы получат в 2026 году.
Читать далее >>

Десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске

По данным Минспорта, с учетом допоборудования стоимость возведения объекта составила около 16 млрд рублей.
Читать далее >>

Светлый — образец комплексного развития

В ближайшие годы в поселке Светлый и его кварталах будут построены новая школа, детские сады и созданы рабочие места.
Читать далее >>

Муниципалитеты нашли лазейки в моратории на проверки бизнеса

Эксперты говорят о пробелах в регулировании контрольно-надзорной деятельности на местах.
Читать далее >>

Предприниматель Дмитрий Тайлаков стал третьим кандидатом на пост мэра Новосибирска

На данный момент в списке три претендента.
Читать далее >>

«Кому нужно распускать слухи о моем выдвижении?»: Андрей Панферов об участии в выборах мэра Новосибирска

Информация о выдвижении Панферова появилась в местных пабликах.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Установку по борьбе с неприятными запахами тестируют в Новосибирске
15/03/24 9:39
Бизнес Наука ЦУР
В Новосибирской области открылись избирательные участки
15/03/24 9:02
Власть Политика
Введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске
15/03/24 8:35
Власть Город Медицина
На мать, которая уронила ребенка из коляски под Новосибирском, возбудили уголовное дело
14/03/24 18:56
Общество
Трансформацию банков под влиянием диджитализации предсказал глава ПСБ
14/03/24 18:44
Банки Финансы
Пост мэра привлекает бизнесменов Новосибирска
14/03/24 18:39
Власть Политика
Социальные взносы застройщиков включают в правила землепользования в Новосибирске
14/03/24 18:05
Бизнес Власть Город Недвижимость
«Сейчас время Героев»: зампред Заксобрания НСО Андрей Панферов позвал студентов на Донбасс
14/03/24 17:51
Общество
«Видишь в синяках вся и кровь бежит»: 11-летний школьник издевался над бабушкой ради контента в соцсетях
14/03/24 17:13
Общество Право&Порядок Происшествия
Между нами тает лед: весна подмигнет Новосибирску солнечным лучиком
14/03/24 17:06
Общество
Первый небоскреб в Новосибирске подвергся критике из-за непатриотичного названия
14/03/24 16:51
Власть Город Недвижимость
Андрей Травников представил возможности Новосибирской области участникам Всемирного фестиваля молодёжи
14/03/24 16:39
Власть Общество
Ой, всё: окончательно отменены выступления певицы Лолиты в Новосибирске
14/03/24 16:21
Общество
Новорожденного с пороком сердца спасли врачи Новосибирска
14/03/24 15:39
Медицина Общество
«Было много споров»: новосибирского малыша из мусорки выписали из больницы и отдали бабушке
14/03/24 15:36
Общество
С депутата новосибирского Горсовета Антона Картавина* не сняли статус иноагента
14/03/24 15:27
Власть Политика
Прокуратура заинтересовалась избиением 9-летней девочки в Новосибирске
14/03/24 14:51
Происшествия
Детей, которых забрали у матери из-за долга за свет, вернули домой под Новосибирском
14/03/24 14:41
Общество
«Издевались на протяжении 2 часов»: трое подростков избили 9-летнюю девочку в Новосибирске
14/03/24 14:09
Общество Происшествия
Мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске
14/03/24 14:08
Бизнес Власть
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Отзыв Центробанком лицензии у Qiwi: что будет с деньгами вкладчиков
14/03/24 18:10
Банк Уралсиб в Новосибирске выступил партнером бизнес-завтраков в Центральной городской библиотеке
14/03/24 10:18
Сбер провел урок бизнеса для студентов НГУ
13/03/24 17:08
Незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям
13/03/24 9:00
Какую карту выбрать для оплаты в маркетлейсах, супермаркетах и за ЖКХ
12/03/24 9:00
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска