Введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска разрешило ввести в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской. Об этом сообщила Группа «ВИС». Это первая из семи поликлиник, которые группа строит в Новосибирске в рамках государственно-частного партнёрства. Поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену и сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района. До 2029 года компания будет осуществлять техническое обслуживание объекта.

Генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин подчеркивает, что несмотря на сложности, все объекты, предусмотренные ГЧП-соглашением, будут введены в эксплуатацию.

Второй на очереди к сдаче является поликлиника №2 на ул Татьяны Снежиной. В январе пресс-служба компании сообщала, что объект полностью укомплектован всей медтехникой и ожидает разрешения на ввод.

Напомним, соглашение о строительстве ГЧП поликлиник было заключено в 2019 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022. В итоге все сроки строительства были сорваны. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области предлагали достроить три поликлиники за счет бюджета. В том числе в связи с необоснованным ростом их цены.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении генподрядчика ледовой «Арены» возбуждено 10 исков, в том числе по задержке сроков строительства.