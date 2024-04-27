Шесть человек за рулем ГАЗели заметили на улице Новосибирска

Жители Новосибирска заметили на улице Титова небольшую ГАЗель, на переднем сиденье которой расположились 6 человек. Среди странного экипажа находились трое детей.
Снимок, сделанный подписчиком Телеграм-канала «АСТ-54 Black», попался на глаза полицейским.
— По данной публикации Госавтоинспекция города Новосибирска ориентирована на установление всех обстоятельств и решение вопроса о привлечении водителя к административной ответственности, — рассказали в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 14-летний школьник за рулем автомобиля Hyundai Solaris попал в ДТП.
Источник фото Телеграм-канал «АСТ-54 Black».
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