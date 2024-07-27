Опубликован лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске

Выполнение садово-огородных работ в зависимости от фаз Луны позволит добиться лучших урожаев. Лунный календарь позволит максимально использовать природные силы и избежать возможных неудач.

В августе 2024 Благоприятными будут следующие дни:

1, 2, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28 августа.

Неблагоприятными: 4, 5, 6, 20, 29 августа.

Фазы Луны в августе 2024

Новолуние — 4 августа.

Полнолуние — 19 августа.

Убывающая Луна — с 1 по 3 августа и с 20 по 31 августа.

Растущая Луна — с 5 по 18 августа.

Во время растущей Луны нужно высевать семена овощей, у которых плодоносящая часть находится над поверхностью земли. Кроме того, допускается обрезка кустов.

На убывающей Луне оптимально сеять семена корнеплодов и заниматься пикировкой рассады.

В дни полнолуния, новолуния и накануне новолуния не проводите посевные работы, откажитесь от пересадки растений и каких-либо других манипуляций с ними.

Садово-огородные работы в августе 2024

Помидоры (в теплицах) — 1,2, 7,8, 9,10, 17,18, 24, 28, 29 и 31 августа*.

Огурцы (в теплицах) — 14,15, 20, 21 и 29 августа.

Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея) — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 17,18, 24, 28, 29 и 31 августа.

Капуста — 11, 13, 16,17, 20,21, 25 и 29 августа.

Корнеплоды — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25 и 29 августа.

Лук (на перо) — 7,8, 11, 13,17, 25 и 29 августа.

*Лучшие даты для посева семян.

Посев и посадка цветов в августе 2024

Однолетники — 1, 7, 8, 9, 10, 27 и 28 августа.

Двулетники и многолетники — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 27, 28 августа.

Клубневые и луковичные растения — 7, 8, 11, 17, 25, 27 и 28 августа

Комнатные растения — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 27 и 28 августа.

Уход за растениями

Обработка фунгицидами и инсектицидами — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28 и 29 августа.

Подкормка — 11, 13, 16, 17, 20 и 21 августа.

Прополка грядок, прореживание культур — 16, 17 августа.

Пересадка и пикировка — 7 и 8 августа.

Уборка урожая, заготовка семян — 7 и 8 августа.

Следует отметить, что Лунный календарь — это лишь один из инструментов планирования работ, поэтому его рекомендации не должны стать для вас одним-единственным ориентиром при принятии важных решений на дачном участке. Учитывайте также погодные условия, состояние почвы и растений, ну и не забывайте про личные возможности и опыт, если такой у вас уже есть.

Материал подготовлен на основе открытых источников.