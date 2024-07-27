Спецназ устроил погоню за сожителями-наркоторговцами в Новосибирске

В Новосибирске бойцы спецназа задержали продавцов «синтетикой». Чтобы призвать к ответу, за наркоторговцами пришлось устроить погоню по дорогам сибирской столицы с привлечением сотрудников ДПС.

Правоохранители остановили машину, на которой пытались скрыться 27-летний мужчина и его 46-летняя сожительница, на Мочищенском шоссе.

В салоне автомобиля беглецов полицейские нашли сильнодействующие вещества и наркотики общей массой более 43 граммов. При обысках в их уютном гнездышке было обнаружено еще более 2 килограммов «дури».

— Со слов злоумышленников, они приобретали оптовые партии криминального товара через теневой интернет-магазин, после чего расфасовывали и сбывали через тайники-закладки на территории Новосибирской области и близлежащих регионов, — рассказали в ГУ МВД региона.

На парочку возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Обоих по решению суда отправили в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские объявили в розыск супругов из Хакасии, подозреваемых в покупке и хранении наркотиков. По словам правоохранителей, парочка может скрываться в фермерских хозяйствах в СФО.